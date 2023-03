ltimamente vexo moito nas redes, case sempre por parte de hooligans do PSOE de Vilagarcía, utilizar o termo “Fajardadas”, para referirse as propostas ou denuncias que fai EU-VeC. Non me parece mal, nin sequera me molesta. Ata me pode parecer un síntoma de quen demostra certo nerviosismo ante a palpable perda da maioría absoluta e ten necesidade de facerse o agresivo ante unha futura negociación dunha acción de goberno, dos salarios que tanto preocupan e encontrar un espazo de entendemento coa nosa organización.



Os episodios para o PSOE son así: que denunciamos o uso de traballadores públicos en negocios privados: Fajardadas!

Que denunciamos que o concello retira prazas de aparcamento para que aparquen os concelleiros. Os hoolingans berran: Fajardadas!



Que preguntamos por que gastamos 4 millóns de euros en mercar uns terreos que xa eran públicos de toda a vida: Fajardadas!

Que pedimos a demisión de Miro Serén como concelleiro de Deportes por estragar por completo o deporte local: Fajardadas!

Que denunciamos a mentira sobre un informe inexistente para xustificar o paso dos vehículos nos días de mercado: Fajardada!

Que pedimos que o concello se implique máis e mellor na creación de emprego por poucas competencias que teña: Fajardada!

Que pedimos que se merquen os terreos e a cada dos duques de Terranova: Fajardada!



A resposta dos siareiros municiais socialistas estase volvendo un tópico do que vou ter que sentirme orgulloso porque diante das propostas de cementación xeral do grupo de goberno unha Fajardada! representa o sentido común das decisións que hai que tomar. Como diría: algunhas das fajardadas ben poderían poñerse en marcha o vindeiro ano e Vilagarcía melloraría algo. Non digo que todas, porque non aspiro a ter a razón sempre e en todo lugar como o PSOE de Vilagarcía.