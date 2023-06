Falta el día en que se haya visto un percebe fijado sobre el mejillón

etorcer la bibliografía para intentar avalar que el percebe se fija sobre la mejilla, es ya lo último que esperábamos en ese ataque sin cuartel a un sector y un cultivo que lleva conviviendo con la pesquería del percebe desde hace más de 70 años.



Nadie discute que percebe y mejilla comparten hábitat y que son vecinos en las rocas. Pero no es lo mismo fijarse sobre la mejilla que entre la mejilla, aunque el doctor Gonzalo Macho utilice indistintamente ambas preposiciones, haciendo uso nada riguroso del lenguaje para arrimar el ascua a su sardina. Tras leer detalladamente su reciente publicación de 2022, comprobamos que en ningún estudio se prueba que la larva del percebe se fije sobre la mejilla, ni sobre el mejillón (ni aquí, ni en Portugal, ni en Francia, ni en Norteamérica). El percebe se fija y se recluta sobre el pedúnculo de percebe adulto y por ello, en las tesis doctorales que estudian el percebe, se contabiliza el nivel de reclutamiento de esta especie revisando el pedúnculo de una muestra de percebes adultos, y nunca revisando la mejilla ni el mejillón. Cualquiera que tenga curiosidad puede encontrar en internet fotografías en las que claramente se ven juveniles de percebe fijados sobre el pedúnculo de percebes adultos, pero no encontrarán una sola fotografía de un juvenil de percebe fijado sobre el mejillón. Así pues lo único cierto es que mejilla o mejillón comparten roca con el percebe.



Que debe quedar suficiente percebe sobre las piedras para que se recupere su población, ya lo publicaba el doctor José Molares Vila, del CIMA, en los años 90 mientras dirigía la tesis del doctor Macho. En esos años también publicaba que la medida que se había demostrado como eficaz para recuperar el percebe era vedar su extracción durante un tiempo suficiente para garantizar su recuperación. Pero resulta que lo que hoy hace la Consellería no es expulsar a los bateeiros de las zonas donde está vedada la extracción de percebe, sino que la estrategia que se sigue es no permitir extraer mejilla mientras que se sigue permitiendo extraer percebe. ¿Es esta una buena medida de gestión para quién y para qué?



Es curioso que ciertos científicos que hablan de barra libre en la extracción de la mejilla y que se olvidan de citar en sus currículums sus vínculos profesionales con ciertas cofradías, solamente se preocupen y vean problemas en la interacción percebe y mejilla cuando son los bateeiros quienes recolectan la semilla para llevarla a las bateas, y no vean el menor problema en esta actividad si la realizan las cofradías.



Que el cultivo del mejillón no es una pesquería, es algo obvio. Y tal vez quien se ha especializado en la evaluación de pesquerías no es capaz de entender que son actividades muy distintas ya que mientras que una sobrepesca de un recurso pesquero como el percebe supone llevar al colapso a este recurso, ya que al retirar una porción importante de adultos del ecosistema, no habrá larvas y no habrá un sustrato adecuado para la fijación y reclutamiento de los nuevos percebes. En el caso de la mejilla, la realidad es muy distinta, pues no se retiran adultos de las rocas, sino que se trasladan juveniles de mejillón a un lugar mejor (la batea) para que crezcan, se reproduzcan y sus descendientes puedan nuevamente repoblar las rocas. De hecho si no se retira la mejilla de las rocas el próximo año habrá menos mejilla, ya que los deso­ves mejillón no tendrán sitio en las rocas donde fijarse, y en la próxima campaña ya no habrá mejilla que llevar a las bateas.



Tratar con desprecio la práctica de comercializar mejillón adulto pequeño (que no inmaduros de mejillón) y elucubrar sobre lo que esto implica en la mejilla es simplemente esto, una elucubración falta del más mínimo rigor. Y puestos a elucubrar, tal vez podríamos pensar que la escasez de mejilla y también de otras muchas producciones del mar de Galicia registradas estos años pueden tener más que ver con las anómalas condiciones ambientales que se vienen registrando en nuestras costas. Más nos valdría a todos los sectores del mar de Galicia apoyar y ayudar juntos para que se aborde un estudio multidisciplinar, riguroso y no interesado, que nos dé respuestas y soluciones para amortiguar las oscilaciones naturales (y no tan naturales) de nuestras producciones. Algo que en su día promovieron las tres universidades gallegas en un estudio pionero del mar en Galicia cuyos resultados fueron inexplicablemente olvidados en un cajón de la administración.



No podemos esperar a que aquellos que tienen responsabilidad en la gestión del mar en Galicia, que son los que crearon un problema donde no lo había, vayan a solucionar este embrollo. La experiencia nos dice que los sectores del mar de Galicia somos capaces de convivir en el litoral. Cuando nos respetamos y buscamos consensos generamos riqueza y empleo en la costa.