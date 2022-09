Falta disciplina legal y cumplimiento del deber

Son los políticos los únicos culpables de falta de de disciplina democrática? En parte sí, pero son más culpables el entramado judicial que no son capaces de interpretar el espíritu de las leyes y actuar a tiempo. Y cuando lo hacen, sus sentencias son incoherentes en casos iguales. Pongo el ejemplo la condena a cárcel a Griñán por ignorar los informes negativos de los técnicos. Hay funcionarios que hacen informes a la carta con intención política. Tengo pruebas de que algún técnico dio informes urbanísticos negativos, y al haber cambio de alcalde cambió el informe negativo a positivo.



También conozco un alcalde que adjudicó obras reiteradas sin partida en los presupuestos por importe de más de 8 millones de euros de un presupuesto de 12 millones y una población de 19 habitantes, y al ser denunciado por delito penal, los tribunales en unos casos archivaron y en otros los mandaron a la vía administrativa para que determinaran la ilegalidad. Hay sentencias condenatorias por lo penal y casos iguales y otras no. Hay sentencias reconociendo la irregularidad pero los tribunales dicen que es habitual en muchos ayuntamientos. Hay sentencias que en vez de inhabilitar al alcalde que dio la licencia irregular, inhabilitaron al alcalde siguiente que no tuvo la culpa. Lo que demuestra que la justicia es una institución que deja mucho que desear.



Hay juzgados que dejan pasar los plazos una y otra vez que están obligados a cumplir por ley, y luego el infractor recurre y gana, a pesar de ser condenado en primer instancia. Fíjense que la culpa fue del entramo judicial.



Tengo sentencias de un taller que inventó facturas y otras que tenía que garantizar los trabajos realizados y le dieron la razón, sin pruebas, mientras el condenado aportó informes de técnicos y testigos a su favor.



Podía seguir poniendo ejemplos de varios kilómetros de papel con las sentencias que obran en mi poder.



Los del gremio judicial dicen que nuestra justicia es muy es muy garantista, pero eso es la excusa. Hay jueces, fiscales y políticos que dicen que no se debe judicializar la política, pero no hacen nada por evitarlo como sería cumplir con su deber. Así nos encontramos que al fallar la eficacia en las instituciones los infractores al ver que no les pasa nada van en aumento. Así se llenan los juzgados de casos sin resolver haciendo posible la corrupción.



Las sentencias contra los poderosos en la mayoría no son ejecutadas, pero sí son ejecutadas contra los más débiles.



No puede haber una verdadera democracia si no hay una buena justicia que la ampare. Por lo general la justicia está en proporción directa al volumen de la cartera. Lo contrario son excepciones. Los jueces pueden meter en la cárcel a los políticos, pero los políticos no pueden meter a jueces en la cárcel. Queda claro la importancia de la justicia es la lucha histórica del ser humano.



Políticos y jueces debieran dar ejemplo, la prueba es que tanto unos como otros no les da vergüenza que que sigan los órganos judiciales sin renovar caducados desde hace más de tres años incumpliendo la Constitución.