Faltan médicos ou falta vontade?

Nos recentes días a nova xerente do Sergas inauguraba a súa época á fronte do servizo público galego máis importante e máis valorado pola cidadanía. Facíao ofrecendo como gran reflexión que a cidadanía debía acostumarse a non ter pediatra nos centros de saúde, e invitaba a entender que se acentuará o modelo de concentración onde as consultas de pediatría serán comarcais. Lonxe parecen quedar as reivindicacións de A Illa, Ribadumia ou Catoira, que terán que dar por esquecida a súa loita para que lle devolvan o que tiñan.



Pasa moi a miúdo (demasiado) que cada problema sanitario que aparece nalgún punto do territorio sempre ten culpa de que non hai médicos. Incluso se fan falta enfermeiras tamén se recibe a resposta de que non hai médicos. Pero se cadra hai que fiar máis fino.



A Organización Mundial da Saúde estima que para unha boa cobertura nunha poboación debe titularse cada ano un médico por cada 10.000 persoas o que sinala para Galicia unha necesidade de 270 ao ano. Saen da facultade 350. Só en atención primaria Galicia ten concedidas este ano 207 prazas MIR. En España o número de médicos colexiados ven aumentando en torno a 7000 por ano. E poderíamos dar datos ata mañá. Pero hai que acompañalos de contar que Galicia é a CCAA que peor paga aos médicos que entran no sistema, e incluso a que peor paga aos seus MIR (para que se vaian acostumbrando, supoño). Hai sindicatos médicos que teñen denuncias contra o Sergas por saturación laboral, e varias sentenzas xa son firmes por sistemas de contratación “torticeira” facendo decenas de contratos por ano.



Hoxe un titulado en medicina pode escoller traballar aquí…ou en calquer punto de Europa con mellores condicións. Unha médica compostelana está á mesma distancia de Santiago vivindo en Ribadeo coma se o fai en Londres, e unha de Vigo ten máis preto Oporto. Pero alí teñen mellores salarios, máis libranzas, máis oportunidades de desenvolvemento profesional, poden conciliar tendo fillos (que idades teñen os nosos recén titulados?). Onde está en Galicia a posibilidade de estabilizarse e de ter un contrato serio?



Esta semana presentouse o orzamento da Xunta para 2023. De entre todos os médicos/as de todo o sistema sanitario en todos os servizos para toda Galicia, a previsión para o ano que ven é que aumenten en…42. Tantas promesas despois, e con 8.000 médicos no Sergas, imos sumar…42. Un por cada 65.000 persoas. Menuda enchenta. Así claro que non haberá pediatras. E pronto non haberá nin quen abra a porta. Faltan médicos ou alguén quere que falten médicos?