O Colectivo a Naiciña está nun momento previo a unha refundación.



Chegamos a este oito de marzo do 2023 con certa perplexidade. Sabemos que están a facerse outras iniciativas onde as protagonistas son as mulleres do pobo, dende o institucional e tamén dende a sociedade civil e mercantil liderada por mulleres. Pensamos que é un avance que o vocabulario feminista se espalle (sororidade ou empoderamento), pero é curioso como a propia palabra feminismo estase a auto censurar. Pensamos que ten que ver co contexto nacional e internacional, que inevitablemente tamén chegou a Cambados. Medra o número de xente nova que nega a violencia de xénero ou pensa que o feminismo é unha ideoloxía de «odio a os homes». Quereríamos saber cal é a solución a este problema, non a temos, só nos temos a nós mesmas e a confianza de saber que o camiño vai ser longo e colaborativo.



A todas as feministas sen medo a selo: non estades soas.