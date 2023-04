A fonte de Faxilde, un ben comunal?

De todos é coñecido a indignación que sentimos moitos veciños de Faxilde ante o que consideramos a ocupación dun ben moi noso: A Fonte. Dende moi antiguo, a auga que dalí manou dou de beber a xeracións e xeracións, tamén aos nosos animais, algo clave no rural, e lavou os nosos enseres e vivendas.



O libro de legos do Catastro de Ensenada (c. 1750) da parroquia de San Martín de Sobrán confirma coma testemuña única o seu carácter de propiedade de orixe inmemorial e cita catro ferrados de terreo que forman parte dos denominados ‘emolumentos del común’ xunto aos montes que hoxe pertencen aos comuneiros de Sobrán.



Xa en pleno século XX e cos concellos de Vilaxoán, Vilagarcía e Carril unificados as fontes non se recollen nos inventarios de bens municipais salvo que estén situadas no centro de Vilagarcía e teñan un claro carácter ornamental. O que si consta durante os anos do franquismo son inventarios que separan os antigos bens de propios dos comunais.



Recordemos tamén que en 1957, no catastro da rústica, o campo da Fonte e a propia fonte segue a constar como un terreo ‘común de los vecinos de Villajuan’ de aproximadamente un ferrado.

Será en 1991 cando xa se recollen nos devanditos inventarios as fontes e lavadoiros, que no caso da Fonte de Faxilde carece de superficie declarada. Finalmente, en 2011 inmatrículánse no rexistro da propiedade por parte da administración local vilagarciana estas propiedades tomando de referencia un catastro novo no que aparecen misteriosamente tres propietarios para o campo da Fonte.



Chegados a este punto, pregúntome se confundimos A Fonte e o seu campo cun ben de propios do antiguo Concello de Vilaxoán co que realmente era: un ben comunal dos veciños.



Pregúntome tamén se nos corresponde comezar a reclamar ante o rexistro da propiedade e o catastro como comuneiros de Sobrán a nosa propiedade e, posteriormente, ao Concello de Vilagarcía de Arousa que quite as pedras, e as mans, do que non é seu.