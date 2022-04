A foto da vergonza

Esta semana a Autoridade Portuaria e a Alcaldía facían propaganda cunha foto anunciando que o concello sería pronto o titular da parcela da Comandancia. Aparentemente é unha boa nova, pero na realidade é unha burla, unha indecencia e a demostración palmaria de que o Concello de Vilagarcía é oficialmente o pagafantas de calquera administración que queira aproveitarse del.





O concello debe explicar como é posible que a cidadanía de Vilagarcía teña que pagar por utilizar uns terreos que xa son públicos. A desculpa é que están destinados a un centro de saúde, pero a realidade é que os terreos son públicos de toda a vida e Vilagarcía vai ser a única administración mundial que vai pagar uns terreos públicos como se fosen privados.





O asunto non é menor porque a negadísima capacidade negociadora do noso benquerido alcalde conseguiu un trofeo imposible: facer que os veciños paguen por un terreo que xa era seu. Veciños e veciñas terán que pagar ao Porto de Vilagarcía 1.156.000 euros polo solar da comandancia que é como se tivesen que volver a pagar pola casa que xa compraron ou pagar dúas veces o alugueiro. Para Vilagarcía é un negocio ruinoso. Habería que ver para quen é bo negocio.





Ata aquí estamos como pouco no mundo do saqueo. Pero aínda non acabamos. Ademais de pagar polo terreo público, hai que sumar outros 1.885.903 euros que xa pagamos polo terreo do Ramal, que seguen como estaban de abandonados. Tamén temos que pagar por derrubar o edificio da comandancia, outros 170.000 euros. Ou sexa que Vilagarcía vai pagar 3.000.000 de euros para conseguir ter un espazo baleiro fronte a Alameda que xa era público. Era público porque do Porto de Vilagarcía e a día de hoxe segue sendo público.





Alguén debería explicar por que temos que pagar unha cantidade desorbitada por algo que xa tiñamos pagado. Pero o alcalde, lonxe de estar negociando para aliviar economicamente aos veciños, está encantando co desembolso de 3.000.000 de euros porque si. Porque el non dá para outra negociación.





É fácil gastar os cartos de todos. Pero se o alcalde quería gastar, estes 3.000.000 de euros daban para plans de emprego, axudas sociais, residencias da terceira ideade. Pero non. Imos ter que pagar uns terreos que xa están pagados. Para mellorar as contas da Autoridade Portuaria de Vilagarcía que gastará ese diñeiro en campañas para dicir o solvente que é o Porto de Vilagarcía grazas ao incremento de tráficos.