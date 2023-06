O fume da devastación

O efecto bolboreta é unha idea que provén da teoría do caos, na que se estuda o comportamento dos sistemas dinámicos que son moi sensibles ás condicións iniciais. Segundo esta teoría, un pequeno cambio nun punto do sistema pode provocar grandes diferenzas noutro punto, de forma imprevisíbel e imposíbel de predicir. O nome débese á metáfora de que o movemento das ás dunha bolboreta nun lugar do mundo pode causar un furacán noutro lugar. Unha referencia moi atinada á hora de abordar a situación de emerxencia climática, un dos sistemas máis complexos e caóticos que existen, e que está suxeito a múltiples factores que actúan consigo mesmo; e dicir, entre si. Calquera alteración nun deses factores pode ter consecuencias globais, como o aumento da temperatura, o desxeo dos polos, a subida do nivel do mar, a perda de biodiversidade, as secas, as inundacións, os incendios, as fames negras, os conflitos e as migracións. Estas consecuencias non son lineais nin proporcionais á causa que as orixina. É dicir, non podemos predicir con exactitude como vai evolucionar o clima nin que efectos vai ter en cada territorio do mundo. O que si sabemos é que estamos perante dunha situación de emerxencia que require unha acción urxente e coordinada de todos os poderes e sectores da sociedade. O efecto bolboreta móstranos que as nosas accións teñen un impacto no mundo, aínda que non o vexamos directamente. Por iso, é importante que tomemos conciencia da nosa responsabilidade individual e colectiva para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, adaptarnos aos cambios climáticos e mitigar os seus efectos negativos. Non podemos esperar a que outros actúen por nós, nin confiar en que a tecnoloxía nos salvará. Somos parte do problema, pero tamén somos parte da solución.



Para quen aínda teña certa tentación a situarse na negación do efecto, ollemos para este singular fenómeno que acabamos de vivir neste curruncho peninsular coa chegada das capas de fume orixinadas a máis de cinco mil quilómetros, no alén da cota atlántica dos bosques canadianos sometido a unha situación de salvaxe devastación por causa de incendios voraces que aínda manteñen acesa a súa chama. As partículas procedentes do lume, descomunal nalgunhas zonas do país norteamericano, percorreron miles de quilómetros nas capas altas da atmosfera ata chegar ás terras galegas. Non podemos obviar o atinado do refrán popular que asegura “onde hai fume, hai lume”, advertindo que se vemos os efectos de algo, nalgún lugar estará a causa que o orixina.



En materia climática, estamos a romper récords cunha normalidade cada vez máis alongada do natural: corenta graos de temperatura en Siberia, incendios históricos e a retardación das correntes oceánicas imprescindibles para o sostén da vida mariña. E no entanto, o goberno francés disolve á SLT, quizá o movemento organizado máis transformador do ecoloxismo europeo recente. Imos camiño ao desastre e non é tempo de moderar respostas. É hora de asumir a emerxencia, ao límite.