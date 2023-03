Por un futuro en igualdade

A asociación Feministas de Catoira acaba de nacer oficialmente aínda que xa leva máis dun ano de traballo visibilizando a realidade das mulleres: xuntámonos un grupo de mulleres con inquietudes diversas dirixidas ao impulso da igualdade de xénero e preocupación, entre moitas outras cousas, polo mal uso que as administracións máis cercanas a nós fan das campañas de difusión que deberían reforzar a educación en igualdade, como se con dedicar cada ano os cartos da partida correspondente a facer bolsas cun logo ou calendarios realmente axudaran a mover conciencias e cambiar dinámicas.



Estamos no 8 de Marzo e observamos con pesar datos que confirman as nosas sospeitas de que as nosas crianzas pensan cada vez menos na igualdade e volven reproducir comportamentos e opinións que críamos superadas. Segundo o terceiro Barómetro de Opinion da Infancia e a Adolescencia en España que acaba de presentar Unicef, un cuarto da xuventude non vé o machismo nin a violencia de xénero como un problema. De feito, esta cae da oitava á decimoterceira posición no seu ranking de preocupacións en só un ano e, aproximadamente ese mesmo 20-25 % da mocidade pensa, por exemplo, que só os homes deben ser policías e que o coidado das crianzas e a limpeza do fogar é cousa de mulleres.



Pode ser por esto que o tema da educación en igualdade está sempre presente nos nosos debates e reflexións desde a autocrítica e a esperanza, xa que cremos que esta tendencia se pode reverter con actuacións coordinadas de todas as partes implicadas (familias, escolas, administracións, etc) e poñémonos a nós mesmas como exemplo humilde deste tipo de prácticas. Desde a nosa asociación tratamos de involucrar nas nosas actividades a outras asociacións ou agrupacións, como as ANPA e/ou as ecoloxistas, e seguiremos traballando nesta liña de transversalidade para colaborar na educación na igualdade de trato, de oportunidades e de responsabilidades para todas as persoas en todos os ámbitos para a construcción conxunta dun futuro en igualdade.