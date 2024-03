Por un futuro xusto

Feminismo Ese Movemento que busca derribar barreiras e construír pontes cara un mundo onde a equidade e a diversidade teñan cabida. Buscar un mundo onde non existan roles predefinidos nin discriminación por ningunha razón, comprender que a forza da sociedade radica na igualdade de oportunidades para todas as persoas.



Unha das principais reivindicacións da asociación é a denuncia de violencia de xénero, a equidade social, reivindicar dereitos, a través de manifestacións pacíficas, charlas educativas e actividades de sensibilización. Recoñecemos que a diversidade en todas as súas formas enriquece as nosas vidas e contribúe a unha sociedade máis xusta, que cada persoa teña a liberdade de ser quen quere ser, sen limitacións. Somos como asociación un axente de cambio, que avoga pola igualdade de xénero e que constrúe un mundo onde a equidade sexa a norma e non a excepción creando un camiño cara un futuro máis xusto, inclusivo e respetuoso para todas/os. A solidaridade entre as mulleres de Catoira maniféstase de xeito palpable, creando un tecido social que apoia a comunidade.



O 8-M en Catoira é testemuña da fortaleza e determinación da comunidade feminista, a asociación demostra que o feminismo pode ter un impacto significativo na conciencia social e nas políticas sociais. A loita pola igualdade de xénero é unha responsabilidade compartida e que cada aportación e cada acción contan para a construción dun futuro máis xusto para todas e todos.