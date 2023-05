En galego, aquí e agora. Si. Velaí o lema da plataforma de organizacións a prol do noso idioma que chaman a manifestarnos pola lingua, en todo o territorio do país, o próximo dezasete de Maio como cada ano necesariamente, baixo a reivindicación de liberdade, igualdade e xustiza para o galego dentro da mobilización de Queremos Galego, unha iniciativa cidadá, conformada por entidades de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que naceu da vontade de articular unha ampla resposta colectiva a prol da lingua propia do noso pobo, o galego; de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual lexislación; de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. Unha entidade social de base que aspira a recoller e transformar en enerxía a prol da defensa do noso idioma, elemento central da nosa existencia colectiva, a gran preocupación que a actual política lingüística do goberno galego ten creado en amplos sectores da sociedade, independentemente das súas afiliacións ou simpatías. Un proxecto social para instar ao pobo galego a moverse a favor de aquilo que nos une e identifica, que nos sitúa as galegas e os galegos no mundo ao mesmo nivel que as outras culturas do planeta, aquilo que nos fai universais; e dicir, a nosa lingua única.

Coa convicción de que a actual situación de retrocesos legais, desprotección dos nosos dereitos lingüísticos ou alterara os consensos básicos arredor do idioma que custou o seu traballo construír non gusta a unha inmensa maioría da sociedade galega, que ama a súa lingua e desexa a súa normalidade. Corenta anos de lei de normalización lingüística non serviron para garantir a presenza e dispoñibilidade do galego en todos os espazos da vida pública. Os avances para a lingua conseguidos pola acción do movemento social pola lingua encontráronse coa pasividade, cando non coa oposición, das institucións, mesmo daquelas que teñen obriga de promovela e defendela.

A actual situación de emerxencia lingüística é en grande parte consecuencia do desleixo dos poderes públicos, que abandonaron e desprezaron a crecente conciencia social sobre a lingua e a vontade de repoñela e normalizala. Estado de emerxencia lingüística que é reversíbel co compromiso de todas e todas, comezando polas institucións que deben asumir as súas obrigas e acompañar unha sociedade cada vez máis activa na normalización da lingua galega. Sen galego en todo e para todo non é posíbel o seu uso nin a incorporación de novas persoas falantes.

Imponse reclamar de todas as entidades locais que fagan visíbel o seu compromiso coa lingua galega, non só con celebracións, senón garantindo aquí e agora a súa dispoñibilidade en todos os servizos de competencia municipal con xestión directa ou privatizada, reclamándoo á súa vez en todos os contratos con calquera tipo de fornecedor, e fomentándoo en todos os eidos da sociedade.