E “Chega o día das eleccións e todos gañan”, contaba hai uns días un home que vive a vida coa tranquilidade de ter pasado por varias aventuras. Non lle falta razón, pois é bastante frecuente que na noite electoral existan moitos discursos triunfalistas. É humano, ao final, que todo o mundo queira interpretar que lle foron ben as cousas.



Tamén é en boa parte comprensible que nos días e semanas que seguen ás eleccións existan quen queiran lembrar todos os días que lles foi ben. Eu aprendín que aos que lle vai moi ben de verdade non o están repetindo todos os días, porque ninguén ve a Amancio Ortega todos os días cunha pancarta pola Coruña contando que Inditex funciona e malo será que a xente non se entere igual. Hoxe veremos a moita xente afrontar novos retos nos concellos. Fundamentalmente veremos quen ten a responsabilidade de dirixir os próximos anos e os proxectos que deben mellorar os lugares onde vivimos. É unha labor inxente, pero enormemente gratificante e chea de ilusións. Calquera deles ou delas farao como mellor saiba e poida. Eu deséxolles moitos acertos, pois serán os que nos veñan ben a todos os demais.



Agardo que os que teñen por diante a moi digna e importante labor de oposición sexan conscientes tamén do seu papel. É necesario que exista quen propoña alternativas, quen busque e formule ideas distintas e quen fiscalice a labor de quen goberna. A cidadanía necesitamos que alguén faga esa labor, e tamén para iso escollemos (ou somos escollidos).



Confío en que ninguén entenda que ser oposición supón pasarse o día dicindo a todo que non, criticar toda canta cousa se diga dende o goberno e despreocuparse ata dentro de 4 anos de calquera responsabilidade. Pode funcionar puntualmente, pero constrúe moi mala sociedade. Teño a miña esperanza de que tamén quen ten que facer esta labor saiba facela.



Será hoxe o día en que cada quen sexa ubicado onde corresponde, e sexa cal sexa a función de cada un será tremendamente digna e para levar con moito orgullo. Para o chascarrillo daquel amigo que falaba de que todos gañan recoméndolles un exercicio: observen hoxe, e compren o diario de mañá para contrastar, as caras e lugares de cada quen. As palabras, as fotos preparadas ou as estratexias poden camuflar cousas, pero a realidade dun día como hoxe é máis difícil de enganar. Hoxe comezan 4 anos novos nos concellos, e os que gañan son os que teñen a responsabilidade de facer o que todos queren facer: gobernar.