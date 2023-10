Los gobiernos democráticos no cumplen la Constitución

Los gobiernos democráticos han derrochado fondos públicos en obras faraónicas, puertos, aeropuertos, ciudad de la justicia, ciudad de la cultura, radiales en Madrid y otras muchas a lo largo y ancho de España para satisfacer el ego del mal llamado gobernante. Al día de hoy sin uso, o sin terminar por ser innecesarios multiplicado por cientos su presupuesto inicial. Y, sin embargo, los gobiernos de distintos colores no hicieron viviendas sociales y las pocas que se hicieron fueron vendidas a fondos buitre. Así se portaron los gobiernos, central, autonómicos y municipales, que prefirieron dejar el negocio de vindas sociales en manos de los especuladores en vez cumplir el art. 47 de la Constitución española que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada teniendo los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pero todos los gobiernos miraron para otro lado y ahora muchos ciudadanos se ven agobiados por falta de vivienda y los hipotecados se ven en aprietos para pagarla a fin de mes. Eso sí, los gobiernos decidieron dejar hacer más ricos a las tramas especulativas e incluso han vendido a fondos buitre viviendas financiadas por las administraciones y luego los inquilinos si no pagan sus altos precios los dejan en la calle. Así lo acreditan sentencias declarando ilegal el procedimiento y no se sabe cuántas más quedaron ocultas.



Se administran muy mal los fondos públicos y se están derrochando en deshacer obras para hacer otras nuevas en vez de prevenir su mantenimiento y evitar el enorme gasto en obra nueva.



Tenemos a lo largo y ancho de España miles de casas y edificios públicos abandonados que bien se podían recuperar para poner en manos de la gente que las necesita. La Sareb tiene más de 46.600 viviendas en su poder y otros locales anexos. La Comunidad de Madrid vendió a fondos buitre unas 5000 viviendas sociales echando fuera los inquilinos que las ocupaban con toda la legitimidad. Los echaron por exceso de precio que les pidieron. La alcaldesa Ana Botella vendió 1.806 viviendas sociales a fondos buitre.



Los gobiernos no deben entregarse ni amilanarse ante las amenazas de los intereses privados como suelen hacer cada vez que le ponen un pequeño impuesto de lo mucho que ganan en España como hizo Ferrovial y ahora Repsol. Se olvidan que tanto Repsol como Endesa y otras eran del Estado y ahora hacen la intifada contra el gobierno. Estas empresas estratégicas nunca debieron ser privatizadas. Los distintos gobiernos dijeron que lo exigía la UE, pero Portugal, Francia e Italia son de la UE y no las han privatizado.



Aquí en España los gobernantes que las privatizaron ahora forman parte de los consejos de administración de dichas empresas. Es lo que se llaman las puertas giratorias.



¡No tienen perdón!