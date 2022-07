Guerras diarias

Teño que facer unha confesión: odio as guerras e os FDP que as provocan. Odio o sufrimento e a morte que provocan, pero tamén odio a quen as utiliza para manipular a maioría social para que acepte o inaceptable.









Acabamos de asumir, sen ruborizarnos, que é necesario incrementar o gasto militar no conxunto do estado para defendernos de posibles inimigos que non coñecemos. Alguén inventará os inimigos para estas guerras cando a realidade de todos os días combatemos contra inimigos máis reais e habituais sen medios nin armas para vencer.









As enfermidades, as necesidades sociais, o día a día é xa hoxe unha auténtica batalla para milleiros de familias, que poderían ser correctamente atendidas co que o mundo, e tamén nós, imos gastar en guerras. Non se entende que merquemos eurofighters (avións de guerra) pero non temos hidroavións suficientes para apagar incendios. Non se entende que merquemos carros de combate, pero non teñamos unha ambulancia medicalizada en cada vila. Non se entende que incrementemos as nosas tropas en todo o mundo, pero hoxe non teñamos médicos de urxencia no ambulatorio de San Roque, ou internistas no hospital comarcal. Estas guerras tamén se están dando, e por certo, imos perdendo.









Pode soar populista, pero é necesario rachar co discurso único. Non é verdade que non sexa posible dotar a sanidade de mais médicos, ou garantir a subsistencia para todas. É posible, pero significa romper coa orde actual, esa orde que ten permitido que nesta crise as multinacionais da guerra, da electricidade ou da alimentación incrementasen os seus beneficios de forma indecente, namentras todos os demais temos que facer números para ir cada día ao súper.









Por esta é tamén unha guerra ideolóxica, a que se dá para vender novas inversións sanitarias, permitindo ao tempo, que non teñamos os sanitarios suficentes. É moi probable que nese suposto novo centro médico nos veráns tampouco teñamos medicos de urxencias. A política é unha cuestión de prioridades, vese que as miñas non son as mesmas dos que mandan, lástima.