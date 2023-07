¿Hay entendimiento?

Según todos los indicios políticos entre el bloque y socialistas, parece que no. No habrá bipartito, al no llegar a ningún principio de acuerdo, por el momento. Eso no quiere decir, que a lo largo de la legislatura municipal, se logre algún principio de acuerdo, para llevar a buen puerto, todas las necesidades que tiene la ciudad en su variopinto desarrollo, no es solo la puesta de largo de la alcaldesa, con el apoyo de los concejales del bloque que en total suman 15, con respecto a los 12 de los populares, sino que le va a resultar difícil a los socialistas, sacar cualquier propuesta adelante sin el apoyo de sus socios de izquierda. Salvo por el momento algo impensable, que populares y socialistas, lleguen a acuerdos puntuales para sacar a delante lo preciso para la ciudad.

De momento, el gobierno municipal, se presenta en minoría, al no haber llegado a ningún acuerdo con el bloque, lo que será casi imposible hacer nada, sin un apoyo explícito de lo que se quiera hacer, mediante negociaciones entre bambalinas, para ejecutar los planes que la alcaldesa tiene previstos para la ciudad coruñesa y no le será fácil convencer al bloque, si este no tiene alguna compensación de por medio, en cuanto a cuotas de poder en el Ayuntamiento.



La alcaldesa, da su candidatura por ganadora, cuando tiene 11 concejales, uno menos que los populares y sin el apoyo del bloque no irá a ningún sitio, será imposible la vida municipal y los problemas no han hecho más que aparecer, lo que le espera a la señora alcaldesa, ni se lo imagina. Su triunfalismo inicial, no gustó en las filas nacionalistas, al declararse ganadora en la noche electoral, sin tener en cuenta a la oposición del bloque, de quien depende para toda la legislatura que tiene por delante. Salvo un acercamiento a los populares, impensable por ahora, todo depende, de cómo se desarrolle la política nacional, a partir de las elecciones a celebrar el 23 de este mes. Tiempo habrá de verlo, pero, lo que toca ahora, es lo más cercano y eso está muy complicado.

Los nacionalistas, achacan la falta de entendimiento a los socialistas y estos como es natural, dirán todo lo contrario, de momento no hay pareja de baile y las cosas entre parejas, andan algo revueltas, todo depende del color del cristal de cada cual, el revertir la situación a la que se ha llegado entre socialistas y bloque. Claro que la alcaldesa, tampoco es muy amiga de dar el brazo a torcer, el problema de falta de entendimiento entre las dos fuerzas políticas, no ha hecho más que empezar.



Conviene hallar una solución rápida cuanto antes, sino la guerra dialéctica entre unos y otros dará mucho que hablar y poco de desarrollo urbanístico y demás decisiones políticas precisas para que la ciudad funcione a todos los niveles, no solo, al recaudatorio.



Dudo que tarden en ponerse manos al diálogo y hallar una solución a esta falta de acuerdo, sino, la oposición será implacable con las ansias de la alcaldesa, ante la falta de poder llegar a acuerdo alguno. La ciudad, tiene que estar en marcha continua.