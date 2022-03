A historia aterradora

Érase unha vez un home cun apego tan xigante polo poder que accedeu por vías aparentemente democráticas a dirixir un país pero, unha vez que o conseguiu cambiou as leis para manterse na cima sen control. Engrandeceu o gasto militar, e abonou o terreo para que afloraran as grandes fortunas que fixeron cartos a mans cheas, aumentando tamén o emprego e unha falsa sensación de prosperidade. Paralelamente, o país aillábase do resto do mundo e a poboación perdía capacidade económica, creándose unha gran desigualdade. Para fortalecer a cohesión, movéronse fortes sentimentos de rivalidade contra o exterior, alimentáronse os símbolos patrios e comenzouse a repetir teimudamente que a culpa viña de fora porque todos os demais eran moi malos.





Ese home pasou a ser un símbolo. Carteis, publicidade, presenza en todos os lugares, adoración total e sometida de todos e, ao seu arredor, creceron fortunas de amigos que se convertían en xente moi poderosa. Comprábase calquera cousa do exterior para presumir, e facíanse exhibicións de poder. Celebráronse grandes eventos deportivos mundiais para blanquear o país.





Os grandes poderes políticos negociaron e conviviron con el asumindo que podía ser un problema pero que era mellor facelo polas boas, e incluso cedeuse ante algunhas reivindicacións territoriais para calmar a posibilidade dunha invasión bélica, abandonando a algúns países ou rexións a ser dominados. A revista TIME nomeárao Home do Ano alabando, a pesar de todo, a súa capacidade de levantar unha grande nación. As ansias de poder creceron, e tal home decidiu que os países do seu arredor debían formar parte do seu dominio de maneira total, comezando a sinalalos como inimigos para crear a idea de que necesitaba defenderse.





Confesen, vostedes estaban pensando en Putin. É normal, porque ademais así ven sendo o conto e todo o dito é certo. Pero contareilles, para rematar, que esta mesma historia xa se podía contar antes. E incluso tivo continuación.





Todo xa sucedeu hai 90 anos. En 1938 Hitler, tras facer tamén todo o anterior como o Putin, seguiu e anexionou pola forza Austria e Checoslovaquia. En 1939 entrou en Polonia. En 1940 deu orden de atacar Bélxica, Países Baixos, Dinamarca, Noruega... En xuño rende París e entra triunfal. En 1941 bombardea Londres. A guerra durou ata 1945 e arrasou Europa.





Unha historia aterradora.