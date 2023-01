Honestidade brutal

Foi o título dun (excelente) disco de Andrés Calamaro, mais non vou eu falar de música (por sorte para vostede que está lendo isto). En realidade a cousa é que é o meu desexo para o ano 2023, porque á honestidade pásalle como a Calamaro, que canto máis se presume máis se malea e acaba por dar espectáculos pouco edificantes.



Xa que ás veces falamos un chisco de política, neste ano entrante no que haberá eleccións de maneira habitual cabe facer un voto colectivo pola honestidade. Non falo da que se refire á xestión do público, que obviamente e xa non sería lóxico nin mencionalo, se non á honestidade no debate, nas argumentacións, nas estratexias e nos compromisos.



Hai moito tempo que resulta difícil que unha persoa fale de política sen espertar recelos e distancia. Con toda seguridade existen razón para que, aínda que moitos paguen os pratos rotos dalgúns poucos, o dano feito por eses deshonestos sexa enorme e faga a todos merecedores de tal desconfianza. Precisamos saltar ese abismo intermedio. E só o faremos sendo francos, claros e honestos.



É deshonesto negar que vas a acordar cousas con algún rival para terminar correndo a asinar acordos ao día seguinte. Tamén é deshonesto botarlle a culpa a outros dun problema que as túas decisións provocaron. É deshonesto facer unha campaña electoral prometendo cousas que sabes que non vas cumprir. Non se pode cumprir as normas só cando nos interesan. Non é honesto negar os datos e a realidade con tal de atacar ao outro, porque non é honesto intentar mentir para poder ter razón.



E necesitamos recoñecer os erros, que parecera un drama asumir que un é humano e se equivoca. Entender que un se equivocou é un xesto profundo de honestidade. Porque cometer un erro, tomar unha decisión que logo non sexa a mellor ou equivocarse ao lexislar aínda que fose con boa intención non son crimes contra a humanidade. Se cadra hai xente que cre que non se equivoca nunca, pero ese sería xa o gran erro.



Cabe dicir que tamén é deshonesto queixarse da honestidade dos políticos e logo votar sempre ao mesmo aínda que se pase a vida enganándonos. Se cadra debería non ter dito isto último, pero moitas veces o penso así que o máis honesto é contalo.