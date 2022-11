Iniquidade dunha lousa de granito

Enténdase iniquidade, palabra non ben conceptuada no dicionario da nosa lingua, como expresión de grande inxustiza; e, aínda mellor, como metáfora dun repulsivo acto de agravio á debida honra dunha persoa que pola traxectoria de servizo á comunidade, calada achega ao patrimonio cultural colectivo do país e potenciación de símbolos de identidade común non é obxecto do merecido trato.





Velaí o caso de Manuel Murguía, unha persoa fundamental do Rexurdimento, primeiro presidente da Real Academia Galega, intelectual de moitas facetas, con razón considerado o gran construtor da nacionalidade galega, figura á que lembraremos no inicio do próximo mes de febreiro polo centenario da súa morte. Para el, hoxe simplificado co seu primeiro nome e o segundo apelido, malia que na realidade do bautismo é Manuel Antonio Martínez Murguía, a institución da que foi impulsor, a RAG, anuncia unhas xornadas nas que se revisará a súa importancia cultural e política ao tempo da pretensión de afondar no seu legado patrimonial. Un obxectivo no que a institución académica irá en parcería coa Casa de Rosalía, como non pode ser doutro xeito á hora de unir na consideración cultural e literaria aos que foron esposos en vida e, máis aínda, na construción posterior do valor e símbolo da poeta nacional galega que é na práctica mérito exclusivo de Murguía.





Daquela, nos escenario de A Coruña, Compostela e Padrón, espazos fundamentais e simbólicos na xeografía vital deste matrimonio de precursores do actual nacionalismo galego, partindo da definición do ideario político do Rexurdimento, achega de quen tamén foi autor de obras como a Historia de Galicia, fundamental na conformación da emerxente ideoloxía galeguista naquel tempo; abordaranse a relación de Manual Murguía coas institucións galeguistas e a creación dos símbolos de Galiza, e abranguerá dende os precedentes da Real Academia Galega, con experiencias como a da Sociedade de Folclore Galego e a bandeira galega. Xornadas que inclúen tamén o repaso a súa obra como historiador e o seu papel na difusión da idea do celtismo como paradigma interpretativo da historia deste noso país. Obviamente, non pode faltar unha referencia ao papel deste autor na creación do canon da literatura galega, a creación dunha “escritura nacional” e mais á figura de Rosalía de Castro, a súa parella conxugal, no sistema literario do seu tempo.





Porén, colocados fronte da historia á hora de reparar unha inxustiza na memoria de Murguía non podemos ignorar que “está soterrado no cemiterio de Santo Amaro da Coruña baixo unha humilde lousa de granito cunha cruz de mármore desgastada e cun texto en castelán” nun camposanto do que é responsábel o concello herculino. Por iso, é xusto e moi necesario sumar adhesión á iniciativa da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística que pide que polo Concello de A Coruña, a súa Deputación provincial ou pola Xunta de Galicia, co gallo do centenario da morte de Manuel Murguía, se constrúa un mausoleo acorde ao mérito do que é indiscutíbel e xusto acredor.