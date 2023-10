Interese cinematográfico

Nas vésperas do Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía, é boa ocasión salientar o crecente papel do cinema como produto cultural noso. Por iso, a longametraxe ‘O Corno’ vén de marcar un novo fito para o audiovisual galego, por partida dupla. Tras resultar seleccionada para competición oficial do Festival Internacional de Cine de San Sebastián agora o filme vén de resultar vencedor, obtendo a Cuncha de Ouro, a máis alta distinción a un filme deste certame de máxima categoría entre os eventos cinematográficos internacionais. O feito de que unha película feita en Galiza e rodada na nosa lingua entrase na competición oficial do festival era xa un momento histórico, pero coa consecución do galardón acádase un fito novo e unha proxección internacional de dimensións considerables que conseguen para o cine do país unha enorme visibilidade. A película, un drama rural ambientado fai medio século, está rodada en galego e en portugués en varias localizacións das comarcas de Arousa, o Baixo Miño pontevedrés e do Alto Miño portugués; e narra a historia de María, unha mariscadora e tamén parteira que, tras un terrible suceso, vese obrigada a fuxir a través dunha ruta de contrabandistas. ‘O Corno’ tivo a súa estrea mundial o pasado mes de setembro no Festival de Toronto, e vén de abrir o festival Curtocircuíto de Santiago; a súa posta de longo entre o público galego que xa poderán ver nas salas comerciais a comezos de novembro. Velaí, o Festival Curtocircuíto é ocasión para gozar dunha ampla selección de películas, cun total de 49 filmes a competición procedentes de 16 países, que foron seleccionados entre as máis de 2.000 películas que se presentaron a esta última edición para competir. En total, máis da metade destes filmes contan cunha muller na dirección, unha mostra do compromiso coa igualdade do equipo organizador, que aposta por reivindicar a capacidade de liderado feminino e por dar visibilidade ás producións xestionadas por mulleres. Con esta edición apagan as velas do vinte aniversario e por iso, CREA, a Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización, vén de outorgarlles o seu honorífico Premio de Honra deste ano; iso si, a compartir entre tres festivais que fai 20 anos celebraron a súa primeira edición e hoxe seguen con puxanza manténdose en actividade e como referentes do mundo audiovisual galego: o Festival de Cans, o Play Doc de Tui e o Curtocircuíto de Compostela. Esta é a primeira ocasión que este premio dos realizadores galegos recae en festivais. Premios por aquí, e por acolá, que suman a singularidade do novo distintivo ‘Lugares de Interese Cinematográfico” outorgado no Encontro de oito Academias de Cine e Audiovisual, celebrado en Ourense no marco do seu OUFF. A distinción LIC recoñece espazos de especial relevancia para a industria audiovisual, xa sexa polo seu valor na produción fílmica, a súa importancia histórica ou o seu significado simbólico. Así, aquí, o primeiro LIC corresponde á aldea de Facós, na contorna ourensá de Lobeira, lugar onde en 1940 tivo lugar a rodaxe da película documental do cineasta ourensán Antonio Fernández-Román con guión e produción de Xaquín Lorenzo. Galiza, de cine.