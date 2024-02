No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que la izquierda dividida siempre será vencida.

La mayoría de los votantes no quieren cambios radicales, pero ciertos partidos de izquierda quieren cambios máximos en un mínimo tiempo.



Recuerdo como el PSOE no ganó las elecciones en la transición hasta que acordó la unión con otros partidos y hasta que pactó con el PSC catalán, el PSP, el PSG en Galicia y Euskadiko Ezkerra en el País Vasco. Luego ganó con amplia mayoría (202 diputados), en 1982. En el gobierno del PSOE había una sola voz y no la cacofonía de ahora.



La izquierda es necesaria como contrapeso a los egoísmos del capitalismo salvaje. La izquierda tomó carta de naturaleza en la revolución francesa al sentarse a la izquierda del Rey, y la derecha, a la derecha. Luego por distintas ideas entre la izquierda se mataron entre sí, como también lo hizo la derecha con sus guerras europeas.



Pero todo partido en democracia tiene que contar con el voto mayoritario y debe gobernar para todos.

No basta con decir que somos los mejores, hay que demostrarlo día a día.



En estos cuarenta años de democracia tenemos varias experiencias de los malos resultados de la división de partidos. UCD, que fue capaz de unificar varias corrientes ideológicas de la derecha, consiguió el gobierno de la transición, pero luego perdió por la división. Más recientemente el PP se dividió en tres partidos, Ciudadanos y Vox. Lo mismo le está pasando a Podemos con la miscelánea de corrientes y confluencias ideológicas que tuvo un gran éxito, pero se fue desinflando al administrar mal el éxito y por divisiones internas perdiendo votos y porque el líder Iglesias quiso alcanzar el poder por asalto. Lo mismo le pasó a Rivera de Ciudadanos y antes a Rosa Díaz de UPYD. Para colmo ahora en las elecciones autonómicas de Galicia, esas dispersas y antiguas corrientes de Podemos descolgados como, Sumar y Podemos no fueron capaces de hacer un frente común a la izquierda del PSdeG-PSOE no fueron capaces de entenderse por lo que también tuvieron un batacazo. Algo parecido le pasó a un gran partido de Estado como el PSOE porque no pudo caer más bajo en los resultados no previstos por culpa de una dirección excluyendo de líderes socialistas, con lo cual muchos votos se fueron al BNG.



La mayoría de los votantes son moderados, quieren partidos que ofrezcan más confianza.



El PP acaba de ganar por amplia mayoría en Galicia por vender unidad y seguirá ganando aunque gobierne mal por culpa de la división de la izquierda en Galicia. En las comunidades autónomas de Galicia, Murcia y Madrid ganó el PP porque está unido. Igualmente le pasa al PSOE, unido en Asturias, Extremadura o Castilla la Mancha. En Galicia gana la unidad del PP lo mismo que los partidos independentistas en Cataluña y en el País Vasco, pero esos gobiernan donde nopueden entrar los grandes partidos de Estado como PSOE y PP. Todos los políticos prometen lo que no hacen , pero cada clase social debe votar al partido que mejor defienda sus intereses, lo mismo que hacen los partidos defendiendo a grandes grupos económicos. Se debe votar al productor y el trabajador más que al especulador. No es lo mismo un gobierno que sube las pensiones un 0,25 % que un gobierno suba el 8,75%.