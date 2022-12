Juran la Constitución pero no la cumplen

No es de recibo que los partidos que presumen de ser constitucionalistas no cumplan la Constitución y las leyes que emanan de la misma. Lo que está ocurriendo con la falta de renovación de los órganos judiciales caducados hace cuatro años descabezando el Estado de Derecho dando mal ejemplo a sufridores ciudadanos que les pagamos para ser responsables eficaces y decentes, pero se atrincheran en sus puestos bien remunerados en vez de dar ejemplo jurídico -democrático. Cuatro años son una legislatura que los magistrados de mayoría conservadora nombrados por el PP que son correa transmisión ideológica en el Poder Judicial y el Supremo que tampoco quieren nombrar los dos en el Constitucional, mientras el PSOE nombró los dos suyos, y ahora el PP denuncia en la UE que no valen porque antes trabajaron para el partido, lo mismo que hizo en su día el PP. ¿Qué pasaría si Sánchez no convocara las elecciones generales para seguir cuatro años más en el poder como está ocurriendo con los órganos judiciales? El PP también bloquea el Constitucional al no querer renovar las plazas caducadas cuando su función primordial es estar por encima de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Garantiza el principio de legalidad, la garantía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.





No existe el talante democrático en los partidos tal como establece el art. 6 de la Constitución. Prefieren la disciplina militar, pero disimulan de cara a la galería que son democráticos con pomposos congresos y primarias que el ganador luego elimina a sus contrincantes que no se ciñan a sus gustos. De ahí viene el enfrentamiento entre partidos por falta de educación cívica.





En los partidos solo mandan los pesos pesados que pueden vulnerar los estatutos. Los directivos de los partidos tienen una inquisición, Comisión de Garantías del militante, para castigar al discrepante y votar libremente. No hay igualdad ante las normas dentro de los partidos. Por eso necesitan tener aliados en los órganos judiciales para cubrir sus ilegales actos. Los únicos que pueden saltar los estatutos son los de arriba. Ejemplos los tenemos en líderes del PSOE. Paco Vázquez rompiendo la disciplina de voto en contra de la ley del aborto. Celia Villalobos del PP votó a favor la ley de matrimonio, ley homosexual y del aborto en contra de su partido. Si un militante hiciera declaraciones como Lambán y Page, serían expulsados. Pero cuando un parlamentario es colocado a modo de lacayo en la lista del partido, no se le ocurre romper la disciplina porque en la próxima no repite y a ver de qué come. Así todo atado.





Los partidos constitucionalistas debieran ser los garantes del cumplimiento de las leyes que ellos han aprobado, responder de sus actos y cumplir los programas electorales, a modo de contrato social, siendo condenados si no los cumplen. Los partidos son instrumentos que manejan las personas que deben rendir cuentas ante el pueblo soberano que los eligió, no para que descarguen sus nocivas pasiones y bajos instintos.





Los partidos al ganar las elecciones ya no se deben solo a su partido y a sus partidarios, deben gobernar para todos. Eso es lo que dice el artículo 1 de la Constitución.