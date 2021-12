O legado das palabras

Todos os nomes é título da novela publicada no luscofusco do pasado século polo Nobel de literatura portuguesa, Xosé Saramago. Narra unha historia que se constrúe arredor do traballador dun rexistro civil, o señor Xosé, cuxo nome é ironicamente o único que aparece en toda a obra. Un singular persoeiro que se dedica a coleccionar recortes das fichas de persoas famosas. Daquela, atopa por erro o expediente dunha muller da que ficará namorado, aínda sabendo ren dela. Causa dunha obsesión que ocupará o seu tempo principal. Para estudosos da obra, a inspiración moito ten a ver coa lectura de “A vida dos homes infames”, de Michel Foucault; traballo que aborda este fenómeno que consiste na pluralidade de significados ou de acepcións dunha palabra; cousa que catalogamos como polisemia. É a manipulación que se dá cos abusos de poder interesados. Algo que nunha calculada operación de “colonialismo onomástico” deturpou os nosos nomes propios.





Velaí a buscada conexión no discurso de ingreso na Academia Galega, RAG, da filóloga Ana Boullón que vén de realizarse en data recente nunha afamada sala de teatro e cine de A Pobra do Caramiñal, acto solemne e formal para o que, a nova académica da lingua, escolleu o título “Todos os nomes: identidade, pobo, país”. Un texto para dar resposta o que din de nós como persoas e como sociedade, a xeito de legado que nos transmiten palabras que identifican o nome dunha persoa, a dos seus apelidos e, xunto deles, os nomes de lugar. Onomástica e toponimia como sinal de identidade, o ADN dunha personalidade diferente con acento e marca de seu.





Nomes propios, apelidos, alcumes ou topónimos que fan posíbel trazar as biografías individuais e colectivas co sinal de identidade que nos conecta ao medio xeográfico, natural e histórico do que formamos parte da liña de continuidade dunha liñaxe que ten detrás aos nosos devanceiros e debe continuar na sucesión natural da herdade que se transmitirá aos descendentes. Por iso, son intolerábeis as trabas burocráticas cos que se dificulta a recuperación da formas galegas propias correspondentes aos apelidos que non vai na mesma facilidade seguida, ata o de agora, para o caso dos nomes. Tan grave como a estratexia do “silencio toponímico” coa alteración da correcta forma orixinaria pretendendo “crear na poboación unha nova percepción lingüística, cultural e política” porque os nomes de lugares “implican valores e tamén comportan relacións de poder”.





Ana Boullón concluíu afirmando que “cada un de nós somos quen de crearmos a nosa biografía xeográfica, individual e familiar e colectiva, con nomes e apelidos, hipocorísticos, alcumes, formas de tratamento, topónimos, nomes comerciais, xentilicios e festivos”; e deste xeito representar o pasado compartido coas persoas e as paisaxes vividas. Nomes e palabras que constitúen o noso patrimonio inmaterial. Un ben colectivo que demanda protección e respecto á legalidade de usos.