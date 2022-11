Lembrando a Mariví no seu centenario

centésimo aniversario do nacemento de Mariví Villaverde, en Vilagarcía, rexistrado o 22 de novembro de 1922. Van alá cen anos, si. Unha vida enteira que se apagou, no físico, noventa e cinco anos máis tarde, en Ribadumia; e quixo o destino que Mariví falecese nunha data especialmente simbólica, o 23 de abril, Día Internacional do Libro. Festa cultural que noutros territorios vai acompañada, tamén, co agasallo dunha rosa vermella. Velaquí unha atinada metáfora, na alegoría floral, que permite asociar a súa longa traxectoria de militancia na defensa das liberdades políticas, na conquista de dereitos sociais, nos sinais de identidade da causa nacional galega, e na resistencia como folla de ruta da muller coraxe e, máis alá diso, na dignidade. Rosa rota nun calvario persoal cheo de estacións dun viacrucis que, a xeito de probas de resistencia, tivo que percorrer na súa andaina por este mundo de inxustiza, represión e desterro; aquí e alén do mar.



Agora, nun merecido acto de xustiza a súa memoria, a Deputación pontevedresa anuncia a conmemoración oficial do seu aniversario por ser “unha figura central no coñecemento dos anos da represión no exilio”, coa reedición do seu libro “Tres tempo e a esperanza” e coa estrea dunha peza audiovisual sobre a súa traxectoria da que son autoras as vilagarciás Coral e Laura Piñeiro, da asociación Memoria e Cinema, un xeito de narrativa distinta para intentar chegar a Mariví ao público de menor idade, máis afastado aínda que a poboación adulta do legado da memoria democrática. Na lembranza de Mariví Villaverde Otero, o Concello de Pontevedra impulsa un premio que botará andar o ano próximo con vocación de permanencia, en parcería coa editorial Cumio, para obras literarias de ensaio ou narrativa que estean relacionadas coa memoria histórica, homenaxeando así a “unha das mulleres que máis traballou pola xustiza e pola dignidade das vítimas do franquismo”.



Mariví é, sen dúbida algunha, parte fundamental do patrimonio moral das mulleres e homes que forxaron a historia recente do país. Formará parte destacada dese imaxinario panteón da memoria colectiva. Por mérito sobranceiro. Coa súa achega fundamental de relato biográfico na publicación de “Tres tempos e a esperanza”, da que van tres diferentes edicións dende a inicial de Alborada, 1962, no exilio de Bos Aires; ata a edición en galego cun apéndice, traballo de A Nosa Terra, pasando pola de Edicións do Castro, presentada con emotivo suceso en Vilagarcía. Sen embargo, esa militancia na causa da memoria histórica, na lembranza dos demócratas vítimas da represión, vai asociada a súa participación dinámica, teimosa e pedagóxica, no Congreso galego que tratou do tema; e, aínda máis, no Consello Galego da Memoria xunto con outras persoas fundamentais para entender esa “longa noite de pedra” soportada pola cidadanía.



Por iso, Mariví é, e será sempre, moito máis que a filla de Elpidio ou a esposa de Ramón Valenzuela; aos que complementou con fidelidade e orgullo. É estrela que brilla con luz propia. Memoria viva.