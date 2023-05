A letra orixinal do himno

Vai xa para corenta anos que se promulgou a Lei de Símbolos de Galiza na que se regula a bandeira, o escudo e o himno; eses símbolos que nos representan e identifican como nación; expresión do ser colectivo e da nosa existencia como pobo e do dereito a existir libremente. Malia todo a letra do actual himno non respecta a orixinal de Eduardo Pondal, senón que baséase nunha versión deturpada de 1935, tal como teñen evidenciado con rigor académico destacados musicólogos e catedráticos de universidade en estudos que datan xa dun cuarto de século atrás.



Por iso é necesario e urxente modificar a Lei de Símbolos para restaurar oficialmente a letra do noso himno, tal e como foi creada polo seu autor. Non hai razón nin xustificación posíbel para non emprender a súa recuperación orixinal. Só desde a incuria, adulteración e menosprezo da nosa historia e cultura se pode manter esta situación. O texto en vigor presenta problemas relativos á representación formal e a cuestións tipográficas, nacido como un diálogo. Co tempo e diferentes impresións fóra do país, moitas alén do Atlántico, foron sumando erro máis erro que, por ser un texto cantado facilitaron esa acumulación de despropósitos. Con todo, partindo da redacción manuscrita do poeta, e, sobre todo, da primeira publicación do texto, única autorizada polo autor, pódese afirmar, sen dúbida ningunha, que deben se restauradas: Formas galegas usadas por Pondal para substituír castelanismos ou hiperenxebrismos introducidos tardiamente no texto; formas propias do poeta substituídas por outras variantes ou formas inexistentes e tamén termos orixinais que foron interpretado mal. E dicir, axustar: Rouco, sós, ignorantes, cinxido, férridos e clan.



Velaí o obxectivo da Iniciativa Lexislativa Popular, impulsada por unha manche da persoas, entre elas as entidades Vía Galega e Galiza Cultura, que para reclamar corrixir os erros e restaurar o himno xenuíno e logo realizar a súa difusión, vén de presentar no Parlamento galego con preto a dezaseis mil sinaturas, toda unha evidencia da necesidade e interese de facer oficial o texto orixinal. Una ILP que vén precedida xa do respaldo de deputacións e concellos, mediante declaracións institucionais ou aprobación de mocións, xunto con numerosas entidades e asociacións de diferentes ámbitos. Agora, ten a palabra o Parlamento, quen ten a potestade de modificar a lei.



Transcorreron 116 anos desde a primeira interpretación ‘oficial’ e solemne do himno (1907), e máis de 130 anos desde o seu nacemento (1890). Certamente, o himno é un dos selos que certifican a existencia da nación galega: neste sentido, todos nós podemos, e debemos, estar orgullosos da existencia e da vixencia dun símbolo que naceu e que se mantén vivo para mostrar publicamente a pertenza de todos os galegos e galegas a unha mesma comunidade nacional, a galega. Hora vai sendo de facelo con rigoroso respecto ás palabras escritas polo seu autor, Eduardo Pondal. Fágase.