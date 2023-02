La ley del “sí es sí” enzarza a partidos y jueces

Es curioso como la política cada vez es más liante, tal como estamos viendo con líos que se dan en el gobierno de coalición PSOE-Podemos, se olvidaron de poner la transitoria que podría evitar las distintas interpretaciones de los jueces con la ley de solo sí es sí.



Los de Podemos hacen proposiciones necesarias al recibir reivindicaciones de la gente, pero aunque puedan tener razón en política no se puede conseguir todo lo que se propone. Hay que ir avanzando poco a poco. Que se lo pregunten a los estadounidenses que hace 200 años los fundadores de la Constitución dice: que los ciudadanos nacen libres e iguales. Pero a la vista está que no es así , pero se avanzó poco a poco. El PSOE tiene que prestar atención también a los más necesitados y al mismo tiempo atender los legítimos intereses de otros sectores sociales tan necesarios como los primeros. A todos tiene que atender un gobierno de todos para hacer una sociedad más justa. Es más fácil repartir que producir. Todo esto lo tiene que tener en cuenta un buen gobierno.



Lo malo de la ministra de Podemos es que se pasó de frenada diciendo que no habría rebaja de condenas con la nueva ley de “sí es sí”. Y volvió a meter la pata al atacar a jueces que los hay de todos los colores como se comprueba a diario. Lo que resulta extraño es la velocidad con que algunos jueces despachan tan rápido la aplicación de la nueva ley conociendo la lentitud de la justicia.



Pero con los errores del gobierno dela ley del “sí es sí”, PP y VOX se están aprovechando. Le dan munición a la campaña electoral, ofreciéndose al PSOE para aprobar sus enmiendas, presentadas en solitario por falta de acuerdo con Podemos y así atizan la división del gobierno.



No resulta extraño que las derechas quieran pactar. Son muy agudos, porque hasta ahora consiguieron enfrentar y dividir la coalición de gobierno. A ver a donde llega el tira y afloja entre Podemos- PSOE a la espera del desenlace final, que creo que la coalición se pondrá de acuerdo, de lo contrario le darán tres cuartos a los pregoneros de la derecha atrayendo votos a sus partidos.



Lamentablemente por muchas leyes que se hagan no van a impedir la violencia machista de estos hombres desalmados. Seguirán utilizando los bajos instintos contra las mujeres. Pasará como el resto de los asesinos que no respetan la vida de los demás. Ojalá la ley de, sí es sí, sirva para mejorar la horrorosa situación de hombres que matan a mujeres, y a sus hijos por venganza. Ni los animales hacen eso. No creo que un año más o menos de cárcel pueda hacer cambiar de idea a estos elementos. Es un problema de educación que ciertos sujetos se creen que la otra persona es de su propiedad. No van ser las leyes lo que eviten la masacre de goteo constante, será la prevención a tiempo de estos elementos.



Está claro que con la nueva ley algunos jueces aplican la reducción de las penas a los que estaban en la cárcel. Algo tendrá que hacer el gobierno para evitarlo. El Supremo pudo haber unificado doctrina y jurisprudencia. Los jueces pueden evitar la excarcelación echando mano del art.181 del código penal. Lo mismo pudieron aplicar las transitorias que tiene el mismo código penal. Así lo creen otros expertos en la materia, de dentro y fuera de judicatura.