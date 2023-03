Con la Ley del “solo sí es sí” las dos alas del gobierno tienen razón

Cuando un gobierno colegiado aprueba una ley, ambos son responsables, como el caso de la ley de, “solo sí es sí”. Pero no esperaban que algunos jueces se lo pusieran difícil. Era de esperar porque hay jueces politizados como estamos viendo a diario. Si no fuera así, serían los primeros en defender las leyes, no consintiendo no renovar los órganos judiciales caducados hace cinco años tal como establece la Constitución.



Podemos quiere defender la ley porque creen que reúne las condiciones legales para aplicarla sin reducir las penas. El PSOE también lo creyó porque si no, no habría votado a favor, pero al ponerse la cosa fea, por prudencia propusieron la reforma del Código Penal, dado que el gobierno estaba perdiendo votos. Sin embargo, Podemos se mantiene en sus trece y no quiso votar la reforma que propuso su socio de gobierno exagerando las duras críticas hacia sus socios de gobierno al decir que el PSOE se vendió a la derecha por votar a favor de su propuesta de reforma. En el gobierno hay jueces del PSOE y de Podemos, por lo que cuesta trabajo creer que no vieran los supuestos fallos de la ley del “solo sí es sí”. Lo que está ocurriendo es la prueba de que los jueces sientes la política como si estuvieran en un partido, o en la judicatura. Unos ejercen con deontología y otros no.



Tanto barullo por las sentencias que reducen las penas, que aún no son firmes porque estamos en campaña y cerca de las elecciones y se están peleando por ganar votos a costa de manipularnos. Eso sí, unos más que otros. Por eso los ciudadanos debemos esmerarnos en conocer y castigar a los partidos manipuladores. Debemos informarnos para tener un sensato mejor criterio.



Resulta que los dos partidos que forman el gobierno tienen razón, pero el PSOE quiere evitar confrontación con los jueces y Podemos no. Aunque los de Podemos puedan tener razón, se nota que les falta experiencia institucional. Se expresan como si estuvieran en la oposición.



1.- Los dos tienen razón porque en el artículo 180 de la Ley del “solo sí es sí”, los jueces, dicho por otros jueces, se pueden evitar la reducción de penas.



2.- También reconocen otros jueces de prestigio que se puede evitar la reducción de penas con las cláusulas transitorias que tiene el Códigos Pena.



3.- También son jueces los que crean jurisprudencia cuando hay un vacío legal.



4.- También las sentencias actuales no son firmes y se pueden recurrir al Supremo que sabe que puede evitar rebajar las condenas tal como está en la voluntad del legislador y sentar jurisprudencia .



Queda claro que para ganar elecciones el sistema que eligen los partidos y justicia es contrario al civismo. Algunos no tienen límites.