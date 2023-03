Libros prodixiosos

Eu son un libro. Ti es un libro. Todos somos libros. A historia que conto é a miña alma e cada libro ten a súa propia”. Así comeza a mensaxe que nesta ocasión é responsabilidade da sección grega na organización internacional que coordina o Día do Libro Infantil e Xuvenil. Un texto que remata con esta afirmación: “Veña, dio moi alto e que se oia ben, son un libro, leme”. Palabras poderosas.



Velaí, o Día do Libro Infantil e Xuvenil celébrase cada ano o 2 de abril, coincidindo co aniversario do nacemento do mítico escritor danés Hans Christian Andersen. Esta data ten como obxectivo promover o interese e a estima polos libros e a lectura entre os nenos e os mozos, así como recoñecer o labor dos autores, ilustradores e editores que crean obras para este público. Porque a lectura é unha actividade fundamental para o desenvolvemento cognitivo, emocional e social dos cativos e da mocidade. Ler estimula a imaxinación, a creatividade, o pensamento crítico e a expresión oral e escrita. Ler tamén axuda a ampliar o vocabulario, a mellorar a comprensión lectora e a adquirir coñecementos sobre diversos temas. Ler favorece a empatía, o respecto, a tolerancia e a convivencia con outras persoas e culturas. Ler é unha fonte de pracer, de diversión, de entretemento e de aprendizaxe.



Por iso, é importante fomentar o hábito da lectura desde a infancia e a mocidade, ofrecendo libros adecuados a cada idade, interese e nivel de lectura. Os libros infantís e xuvenís son un medio para espertar o gusto pola lectura, para achegar aos nenos e os mozos ao mundo da literatura e para formar lectores competentes e críticos. Conquista futuro coas palabras.



Esta conmemoración é unha oportunidade para celebrar os libros pensados, editados e orientados para este grupo de idades e para difundir o seu valor entre a sociedade. Unha data para realizar diversas actividades e programas á procura de achegar os libros á xente máis nova, espertar a súa curiosidade e interese pola lectura e crear un vínculo afectivo cos libros. É tamén unha ocasión para reflexionar sobre a importancia da lectura na formación integral dos nenos e os mozos, sobre o papel dos mediadores de lectura; e dicir, de pais, nais, docentes, e das bibliotecas no fomento da lectura e sobre os desafíos que expón o contexto actual coa dixitalización, diversidade cultural, e inclusión social para a creación, edición e difusión dos libros infantís e xuvenís. En definitiva, esta celebración é unha festa dos libros infantís e xuvenís como instrumentos para o desenvolvemento persoal e social dos nenos e os mozos, como expresións artísticas de gran calidade literaria e ilustrativa e como portas abertas ao coñecemento, á cultura e ao goce.