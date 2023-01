La lista más votada no sirve de nada

La lista más votada no sirve para nada, porque al no tener mayoría tiene que pactar con la oposición con las mismas trabas. El PP, de vez en cuando, vuelve a pedir que gobierne la lista más votada cuando sea la suya, pero no cuando es la de los demás. En la legislatura anterior las listas más votadas fueron las del PSOE en Madrid, Andalucía, Castilla León, etc. Es muy conocido el estribillo del PP, que Feijóo sigue al pie de la letra.



Tanto el PP como el PSOE deben pactar leyes de interés general. No es mercadeo político que los partidos pacten en democracia. Los partidos que gobernaron (PSOE-PP) pactaron con los nacionalistas. Lo que pasa es que cuando los partidos están en la oposición y el gobierno pacta con los nacionalistas, sale la derecha con el rompe España, y cuando estos alcanzan el poder pactan con los nacionalistas al que le decían “enano, habla castellano”, y luego confesaron hablar catalán en la intimidad. No creo necesario alcanzar el poder de forma torticera, porque en democracia hay que ponerse de acuerdo para la defensa el interés general. Tampoco los dirigentes políticos deben comprar militantes de otros partidos con fondos públicos (caso Cantó que pasó por UPyD, CS, y PP; y Rosa Díaz; PSOE, UPyD, CS y Centrismo radical).



Van de partido en partido a costa de fondos públicos. Sé de lo que hablo, porque cuatro concejales tránsfugas de mi partido (PSOE), de los 11 los que éramos, se unieron a los concejales del PP y nos pusieron una moción de censura a los seis meses del triunfo arrollador, 11 concejales de una corporación de 17). La moción fue la primera de España, y al mes hicieron el cambio del plan urbanístico.



Los dos grandes partidos hicieron pactos y protocolos para evitar tránsfugas, pero no los cumplieron. Mientras no cambien la ley, cada concejal puede vender su alma al diablo. No es justo que la ley electoral se vote a un partido con listas bloqueadas y cerradas, tragando con personas que no te gustan, y luego un solo concejal del gobierno con mayoría absoluta se desmarque de sus compañeros de lista y una sola persona pueda cambiar un gobierno de izquierda, a derecha, o derecha a izquierda. Si no está contento con la democracia de la mayoría, puede dimitir pasando el siguiente de la lista. Los tránsfugas nunca asumen su culpa, la endosan a los demás, más honestos que ellos.



Pero también es culpa de los partidos que no cambian la ley, ni la justicia actúa a tiempo, y cuando actúa lo hace con bombo y platillo para quedar en nada. Eso sí, dejando víctimas inocentes por el camino por actuar tarde y mal.



Cuando un alcalde cometa una ilegalidad debe denunciarse al juzgado de guardia como los demás ciudadanos, y los jueces deben actuar en fresco para evitar males mayores por falta de eficacia. Además se evitaría los desmadres de los gobernantes que al ver que la justicia no actúa cada vez se cometen más tropelías. Por eso hay que hacer una ley que impida la corrupción y prestigiar la democracia, la política y los políticos.



Pedir que gobierne la lista más votada es un brindis al sol, porque no se puede gobernar con la mayoría en la oposición.