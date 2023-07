Literatura de robot

Tomando en préstamo a primeira frase do Manifesto Comunista, na súa adaptación ao mundo actual, deberíamos constatar que “unha pantasma percorre o planeta, é a pantasma da intelixencia artificial”. Se intelixencia é a facultade de coñecer, de comprender e de formar ideas; e, tamén, calidade da persoa que sabe como actuar segundo as circunstancias; poda que non sexa moi atinado considerar á intelixencia artificial como ser a habilidade dunha máquina de presentar as mesmas capacidades que os seres humanos, como o razoamento, a aprendizaxe, a creatividade e a capacidade de planear. Pola contra, debe ser unha forma de referirse ao campo de estudo que se ocupa de crear sistemas capaces de realizar tarefas que normalmente requiren intelixencia humana como expresión alternativa e máis rigorosa ao concepto de intelixencia artificial. Esta diferente consideración salienta o feito de que a intelixencia artificial non é unha propiedade inherente dos sistemas, senón unha medida relativa ao contexto e aos obxectivos que se perseguen. Así, evítase caer no erro de atribuír calidades humanas aos sistemas ou de considerar que a intelixencia artificial é unha fin en si mesma. Algunhas tecnoloxías con intelixencia existen desde hai máis de medio século, pero os avances na potencia informática, a dispoñibilidade de enormes cantidades de datos e novos algoritmos permitiron que se dean grandes avances, de IA, nos últimos anos. Mesmo que sexa un fenómeno do momento á hora de crear textos, narracións e relatos que, alén do balbordo que ocasionan e preocupan no ámbito escolar, é ferramenta de fácil uso que suma ameaza laboral no ámbito do mundo editorial, especialmente das e dos escritores.



Velaí, o libro “O mito da intelixencia artificial”, de Erik Larson, é unha crítica á idea de que as máquinas poidan alcanzar algún día a intelixencia humana. O autor, un experto en ciencias da computación e estatística, argumenta que os avances actuais en intelixencia artificial baséanse en algoritmos que imitan o comportamento humano, pero que non entenden o significado nin a lóxica do que fan. Este autor sostén que a chamada intelixencia artificial está limitada polas leis da física, a matemática e a bioloxía, e que non existe unha fórmula máxica que poida crear unha mente artificial. No ensaio publicado explora as orixes históricas e filosóficas do mito da intelixencia artificial, e analiza os desafíos éticos e sociais que supón a dependencia cada vez maior das máquinas en diversos ámbitos da vida. Larson propón unha visión máis realista e humana da IA, que recoñeza as súas limitacións e potencialidades, e que fomente a colaboración entre humanos e máquinas, en lugar da competencia ou a substitución. Malia todo, o medo é libre. Detrás desta tecnoloxía hai interese mercantil, polo tanto, negocio que non repara nos efectos secundarios do produto. Para o capitalismo importa o lucro e sobran as persoas. Daquela, desprezando á calidade, se un proceso mecánico pode facer textos e literatura, a pleno horario e costo cero, farao. Literatura de robot á que debe anticiparse a sociedade con normas e leis que xa tardan en chegar; abofé.