A humanidade sempre sentiu unha profunda fascinación polos fenómenos cósmicos que ocorren máis aló do noso planeta. Desde a antigüidade, as civilizacións observaron o movemento dos astros, as eclipses, as estrelas fugaces e outros eventos celestes, tratando de comprender o seu significado e a súa influencia na vida terrestre. Un sistema de comunicación ancestral que é un xeito de código hermenéutico; e dicir, maneira de interpretar textos, especialmente os que teñen un significado oculto ou simbólico. A linguaxe das estrelas é un deses signos, que se refire á astroloxía, a ciencia que estuda a influencia dos astros na vida humana. Un fenómeno convertido en metáfora para tempos de tecnoloxía e coñecemento científico que fan desta inmemorial tendencia ao exótico un xeito de crear estados inducidos de opinión pública que desvían atención das cousas de comer.

Así, no vasto lenzo do universo, técense historias cósmicas que se entrelazan co noso vivir cotián. Un dos fenómenos que captura a nosa atención é a Lúa Azul, que andamos a ollar sen ser desa cor; cousa que evoca misterio e rareza, aínda que a súa ocorrencia non é tan insólita como podería parecer. En esencia, este fenómeno refírese á ocasión en que dúas lúas cheas coinciden nun mesmo mes, un feito que pode suscitar reflexións máis aló da súa aparencia. Nun mundo gobernado pola rutina e o previsible, estas ocasións dobres de plenitude lunar lémbrannos que o menos frecuente non está necesariamente afastado do esperado. É coma se o cosmos enviase unha frase lapidaria: Na nosa existencia diaria, hai espazo para o extraordinario. Todo é unha repetición cíclica.

Neste festeiro mes de agosto, entre enchente por aquí e acolá, os ceos brindáronnos unha serie de espectáculos celestiais que marabillaron a observadores e astrónomos por igual. Desde a impoñente Lúa de Esturión, asociada a chuvia de estrelas das Deltas Acuáridas, coas que arrancou un tempo no que logo seguiron e as famosas Bágoas de San Lourenzo, o firmamento convidounos a levantar a vista e conectar co etéreo. Neste contexto, a Lúa Azul actúa agora como o epítome deste festín astronómico, lembrándonos que o excepcional pode ser unha simple cuestión de sincronía. Con todo, mentres os nosos ollos elevábanse cara aos ceos, as potencias mundiais embárcanse nunha carreira para explorar o lado oculto da Lúa. Aterraxe da sonda india, caída fatal da rusa e previsión da próxima misión estadounidense marcan un esforzo por desentrañar os segredos que a Lúa aínda garda. China, coa súa visita pasada, vai tamén nesta carreira espacial, mentres que Europa parece quedar fóra da órbita. Neste contexto, xorde un paradoxo irónico. Mentres miramos cara ás alturas en busca de marabillas cósmicas e coñecemento, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa no noso propio planeta. Os acontecementos que capturan a nosa atención, mirando ao firmamento celeste, funcionan como distraccións brillantes, desviándonos dos asuntos terreais que necesitan a nosa reflexión e acción. Por aquí, entre verbena e orquestras, agardamos á Lúa que invita ao baile da xente de querer, pola nova tempada. Foliada.