Cada mes do ano prodúcese unha lúa chea que se coñece de distintas formas segundo a lenda ou as características que leve asociadas. Este novembro, o satélite entrou na súa fase completa baixo o nome de lúa do castor. Tamén coñecida como lúa da lazada ou lúa da xeada. Con todo, a orixe do seu nome non está claro e son varias as hipóteses que circulan popularmente en relación ao seu significado. Proba da influenza da cultural chegada do alén mar norteamericano é a idea de que ten relación cos nativos americanos, que colocaban trampas para castores durante o mes de novembro que é a que se popularizou polo mundo adiante. Entre nós, o lóxico e nomeala con apelidos que fan referencia a que nestas datas do ano comezan a producirse as primeiras xeadas. Por tanto, estes nomes farían referencia ao comezo da época máis fría do ano; mesmo nun clima cambiante de quentamento global. En todo caso, a lúa chea foi a través da historia da humanidade, e aínda é hoxe en día, un obxecto de fascinación e misticismo para moitas culturas porque ten un lugar especial en moitas sociedades e asóciase cunha variedade de significados e mensaxes. Medio comunicativo de base primitiva que forman parte da xénese das industrias culturais e creativas coas que se promoven a diversidade lingüística e cultural dun territorio ou dun país, á vez que fortalecen os valores e vínculos de identidade propios dos pobos e das comunidades. Do mesmo xeito que, agora, aquí chega o Culturgal, un evento único que se celebra anualmente reunindo ao sector cultural e aos seus públicos en Pontevedra. Este ano a Feira das Culturas Galegas terá lugar do 1 ao 3 de decembro no Pazo da Cultura, onde os públicos poderán achegarse ás novidades editoriais, ao último en audiovisual, novas propostas das artes escénicas, espectáculos de música ao vivo, servizos profesionais e outras iniciativas híbridas e vinculadas ao mundo da arte.



Unha oferta de programación contemporánea e representativa da acción cultural no país con avances, estreas e actualidade, así como un amplo punto de información e compra da produción cultural do ano. Culturgal quere favorecer tamén o seu carácter como escenario de encontros entre profesionais e sectores, e de espazo para o nacemento e consolidación de proxectos. A Feira das Culturas Galegas busca reforzar os vínculos coas diferentes asociacións gremiais e promover a comunicación entre todos aqueles axentes e sectores que participan da actividade cultural. Un cento de actividades promovidas pola organización, canda a outras cen desenvolvidas polas entidades participantes no encontro compoñen un programa que se distribuirá en cinco escenarios temáticos (Literatura, Música, Escénicas, Infantil e Arte) que acollerán recitais, avances, proxeccións, obradoiros, presentacións ou concertos. Nesta edición, cunha versión de Culturgal Expandido que levou a Vigo algunha actividade, unha experiencia que debe servir para contemplar tamén a extensión a outros lugares de actividade parcial no futuro próximo, moito máis se son financiados pola Deputación de Pontevedra. Poñamos por caso, en Vilagarcía e outras vilas do Salnés. Non si?