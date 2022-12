Dos magistrados okupas en el Constitucional

El PP al perder Lel gobierno vino preparando el brazo armado en el Constitucional para llevar a cabo el bloqueo tal como lo viene haciendo en el Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años. Mientras el PSOE pactó con los magistrados Arnaldo y Espejel propuestos por el PP en 2021.



En la toma de posesión de Arnaldo y Espejel, los magistrados conservadores no tomaron nota del contenido de la conferencia del Presidente de Tribunal de Garantías, Juan José Gonzalez Rivas, tambien conservador, pero un gran profesional. Dijo que “la labor del magistrado Constitucional, para resultar efectiva debe ser honesta, constante, discreta, moderada y nunca crispada” Este magistrado conservador, sí que tiene ética profesional digna de admirar. Así deben de ser todos los que ocupen la institución al servicio de la democracia y el Estado de Derecho. Dimitió al terminar el plazo. No como estos okupas que están defendiendo sus intereses particulares y de partido.



El lío que montó la derecha y sus magistrados impidiendo el debate en el Parlamento pora aprobar leyes, y decretos, es la misma que hasta ahora vinieron haciendo todos los gobiernos anteriores, de derechas y de izquierdas. Pero el político que no sabe dar soluciones arma follones. Solo impidieron el debate y aprobación la ley que les afecta que les obligaba a abandonar el cargo caducado. Solo se quiere amarrar al codiciado sillón.



Los tertulianos afines a la derecha argumentan que lo que acaba de sentenciar el Constitucional, paralizando el Parlamento español, tiene un precedente en la independencia de Cataluña. Comparemos:



Uno- La declaración por el parlamento catalán de independencia sí era romper España, mientras las leyes del Parlamento de España no rompen España. Además, la declaración de independencia en el parlamento catalán duró ocho segundos, porque Puigdemont lo anuló y se escapó.



Dos- El tribunal Constitucional tardó tres semanas en analizar el tema catalán, mientras que este tribunal lo convocó en 24 horas para aprobar el recurso de la derecha.



Tres -Los magistrados del Tribunal Constitucional estaban legitimados y dentro de los plazos legales, mientras los de ahora hay dos con plazos caducados.



Cuatro- En el Tribunal Constitucional en el caso catalán votaron por UNAMIDAD la sentencia, mientras que los 6 magistrados conservadores, (2 caducados) votan SÍ al recurso del PP, y los 5 progresistas sin plazo caducado votaron NO.



Si en el Tribunal Constitucional no hay unanimidad, quiere decir que hay intereses políticos y no sirve para sentenciar acuerdos con el espíritu de las leyes perdiendo credibilidad. Hay que acabar con la politización de la justicia cuanto antes. El Constitucional no es lugar para hacer política, hay que defender el bien común.



A Feijoo ya le creció la nariz diciendo que los demás no cumplen la Constitución, cuando su partido lleva cuatro años bloqueando la renovación de los órganos judiciales. El gobierno nombró sus dos magistrados para el constitucional, mientras que sus magistrados okupas no dejan los sillones y pretenden impedir que los demás ocupen sus plazas porque no le gustan los que propuso el PSOE que siempre tragó los que puso el PP. La Constitución fija los plazos a jueces y políticos, pero ambos deben ser los garantes del cumplimiento de las leyes, sin permanecer un día más fuera de los plazos caducados dejando los sillones libres para que los ocupen otros por derecho, como por derecho deben perderlos.