Los magistrados del PP atacan al gobierno

Da la impresión que las decisiones prematuras de los magistrados obedecen a directrices políticas del partido que los puso ahí, precisamente en el momento que el gobierno está negociando una mayoría, lo mismo que lo están haciendo las derechas pactando gobiernos en cientos de ayuntamientos y comunidades autónomas sin trabas judiciales que se lo impidan. La mayoría de magistrados nombrados por el PP de la Sala de vacaciones del Tribunal Constitucional aprovecharon para denegar el recurso de Puigdemont en tiempo récord, contrastando con la sentencia de años como la Rumasa tardando los tribunales 40 años en pronunciarse. Ya no se sabe dónde empieza la política, o dónde termina la justicia. Ambas dejan mucho que desear. Recordemos aquel rocambolesco recurso del PP que la mayoría de magistrados del Constitucional, nombrados por el PP, han obedecido y anularon el acuerdo del Senado para reformar la Ley que obligara la renovación de los miembros del Constitucional caducados. Pero dichos magistrados anularon el acuerdo que les obligaba a la renovación, perdiendo el sillón caducado. Fueron juez y parte para amarrarse a los sillones. Lo mismo está pasando con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Supremo caducado hace cinco años según la Constitución de 1978. Siempre pasó lo mismo cuando el PP está en la oposición, y no así cuando estuvo el PSOE, lo que confirma que el PP no respeta la Constitución. Y aun así, hay destacados miembros de los gobiernos del PSOE, excompañeros míos, que quieren una vez más, que los socialistas dejen gobernar a Feijóo, como en su día lo hicieron, con la abstención del grupo socialista, haciendo presidente a Rajoy, causando la rotura del grupo del PSOE provocando un gran revuelo en el partido. Pero el PP nunca se lo agradeció.



El PP consigue privatizar la justicia. Por eso debemos ser exigentes con los partidos que presumen de ser muy constitucionalistas, pero tienen secuestrados los principales órganos judiciales caducados a pesar de saltarse las leyes en nuestras narices, no se le puede dar categoría de constitucionalista. En vez de ser castigados en las urnas, son premiados por falta de educación cívica que debe prevalecer en la democracia que es de todos.



Los ciudadanos debiéramos obligar a los partidos, sean de derechas, o de izquierdas, el juego limpio, sin trampas .

Nuestra derecha carece de sentido social de los servicios públicos canalizándolos a lo privado. No es lo mismo una derecha conservadora, que una derecha especuladora, que privatiza los servicios públicos a diferencia de la derecha de la UE. Quien no cumple la Constitución, y la boicotea, no puede llamarse demócrata, por mucho que lo repita. Lo mismo que se les exige a los independentistas que cumplan la Construcción, con mucha más razón lo deben hacer los grandes partidos que nos han gobernado y gobiernan en España.