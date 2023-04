Marzo aireado e abril chuviñoso sacan un maio florido e fermoso. Velaquí un axuste ao refraneiro popular, infalíbel antecedente histórico das previsións meteorolóxicas que hoxe fornecen custosos satélites e modelos de matemática cibernética. E sabemos ben que pode que chova ou non.

Aí vén o maio, anuncia o programa da celebración festiva que conmemora o tempo de mudanza no ciclo natural da meteoroloxía cambiante. Aquí vén o maio “disposto a contar as cousas que pasan e as que han de pasar”. Letra típica de toda copla que serve para tratar o momento social en clave de retranca galega. Metafísica dun xeito de ser que traspasa foco á vida política nun mes que arranca co berro das e dos traballadores clamando pola xustiza social no mundo laboral, cargado de precariedade e inxustiza; e na agarda por mudanzas municipais no inminente proceso electoral.

A festa dos Maios, no ámbito galego, é unha liña de tempo que conecta á era máis antiga coa identidade cultural propia da modernidade de hoxe en dia. Patrimonio cultural de base inmaterial no que se atesoura tradición e simbolismo. Tema, tamén, de pescuda antropolóxica na que se atopan dúas correntes de opinión. Dunha parte, os que ven a orixe na filosofía de vida da cultura castrexa e da súa conexión co mundo celta. Doutra, as que sitúan na adaptación territorial das festas primaverais da civilización romana. Con certeza, algo teñen das dúas tendencias, afectadas no tempo pola prohibición e combate librado contra a doutrina saída dos concilios católicos, primeiro, e a posterior integración na iconografía cristiá que sitúa a devoción á Santa Cruz.

Porén, neste curruncho xeográfico de cultura propia e identidade singular que habitamos as e os galegos de tradicións, é sinónimo da súa acepción lingüística que lle corresponde como substantivo masculino plural; é dicir: Festa que se celebra ao comezar o mes, na que se realizan esas construcións e se cantan esas coplas para conmemorar a aparición das flores e dos primeiros froitos.

A súa esencia milenaria que se perde xa na orixe dos tempos, á dun pobo de fonda raíz rural dependente do cultivo da terra, fai que sexa nesta solemnidade agora liderada pola actuación da rapazada escolar que mantén activa a súa xénese aínda que adaptada á época que nos toca vivir, convertido o evento nun xeito de transición do inverno á primavera real porque, da mesma maneira que na cultura do pobo chinés o ano comeza en función do ciclo lunisolar, ducias de días após o marcado polos herdeiros do calendario gregoriano que indica os reloxos da oficialidade de países sometidos a un artificial patrón común, aquí no “confín dos verdes castros” atlánticos sabemos que o almanaque minte ao sinalar o inicio da primavera en función do equinoccio. Si, tempo revolto.

Pero, ollo: Por Santa Rita, a auga dá máis que quita. Máis aínda: Maio que for ventoso, todo froito fai saboroso. E non esquezamos: Ata o corenta de maio non quites a saia. Sabedoría milenaria.