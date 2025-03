Manifesto polo Día Internacional da Muller

Hoxe, 8 de marzo, reunímonos para conmemorar o Día Internacional da Muller, un día que nos convida a reflexionar sobre os avances alcanzados na loita pola igualdade de xénero, pero tamén a recoñecer que aínda queda moito por facer. Desde a Asociación “ESMAR NON AOS MALOS TRATOS”, queremos aproveitar esta data para reflexionar sobre o camiño percorrido e, especialmente, sobre os desafíos que aínda enfrontan as mulleres na nosa sociedade.



Este ano, ESMAR CUMPRE 10 ANOS de traballo ininterrompido en toda a comarca do Salnés. Ao longo desta década, fomos testemuñas de importantes avances en materia de igualdade e na protección das mulleres fronte aos malos tratos, pero tamén sabemos que a loita segue sendo unha constante. O noso labor, centrada especialmente no apoio ás mulleres maltratadas, segue sendo imprescindible para garantir que todas as vítimas de violencia de xénero reciban a axuda, o acompañamento e a protección que merecen.



É certo que, nestes anos, déronse pasos moi importantes na lexislación e na sensibilización social, pero aínda existen grandes áreas de mellora. Unha das máis preocupantes é a violencia vicaria, esa violencia da cal os maltratadores se serven para seguir exercendo poder sobre as súas vítimas, utilizando aos fillos e fillas como unha extensión do seu dominio. É insoportable que, tras denunciar os malos tratos, as mulleres teñan que enfrontarse a situacións tan inxustas como a perda da custodia dos seus fillos a mans de maltratadores, con condenas firmes por malos tratos físicos e psicolóxicos. Preguntámonos: Que clase de xustiza permite que un home condenado por malos tratos continúe tendo poder sobre os seus fillos? Como é posible que se valore a “alienación parental” como unha xustificación para separar a unha nai dos seus fillos, cando ela é a primeira que deu o paso valente de denunciar o abuso e protexelos?



A resposta de moitos representantes xudiciais a esta cuestión é alarmante. Como é posible que aqueles encargados de facer cumprir a lei, en lugar de protexer ás mulleres e aos seus fillos, entréguenos aos maltratadores, perpetuando así un ciclo de abuso? Estas decisións non só afectan as vítimas directas, senón que danan profundamente o desenvolvemento emocional e mental dos nenos e nenas involucrados, desarraigándoos do seu fogar, da súa nai, a súa figura de seguridade.



Hoxe algunhas persoas se preguntan: Por que, cando unha muller denuncia os malos tratos, se converte en exemplo para os seus fillos e fillas? Porque está a ensinar aos seus fillos a non tolerar a violencia, a non considerar que o abuso é normal, a camiñar cara a un futuro sen medo, sen sufrimento, con esperanza. Con todo, ás veces a resposta xudicial e dalgunhas institucións non reflicte ese mesmo compromiso pola protección e benestar das vítimas. Nalgúns centros de información á muller (CIM) da nosa comarca, escoitamos testemuños desgarradores de mulleres que, ao pedir axuda, son recibidas con comentarios despectivos como: “Estás preparada para que non che crean?” ou “Se te fuches da túa casa sen pedir nada, entón non o necesitas”. Como poden ser estas as respostas de quen debería ser o primeiro punto de apoio?



Desde ESMAR, xunto coas institucións públicas que colaboran connosco, como VioGen da Garda Civil, traballamos cada día para garantir que as mulleres maltratadas e os seus fillos reciban os dereitos, o apoio e a orientación que merecen. Sabemos que moitas delas temen denunciar por medo ás represalias, por temor a non ser cridas ou a perder aos seus fillos. Este medo é real, e é un reflexo dunha xustiza que aínda non logrou adaptarse ás realidades da violencia de xénero e a complexidade das súas vítimas.



Este 8 de marzo, desde ESMAR NON AOS MALOS TRATOS, facemos un chamado urxente a todas as institucións para que se comprometan de maneira firme e decidida a protexer ás mulleres e aos seus fillos. É necesario que, a nivel xudicial e nos Centros de Información á Muller, se adopten políticas e prácticas que prioricen a protección real e efectiva das vítimas de violencia de xénero, garantindo o seu dereito a unha vida libre de violencia.



Queremos que este manifesto sexa unha reivindicación do papel da muller na sociedade actual. As mulleres somos fortes, valentes e fundamentais para o progreso da nosa sociedade. A nosa loita non é só por nós, senón polas xeracións futuras, para que ningunha nena creza pensando que os malos tratos é normal, nin ningún neno aprenda que a violencia é unha forma de poder.



Hoxe, como en todos os días, seguimos dando pasos firmes e seguros cara a un futuro sen violencia de xénero, cara a unha sociedade onde o respecto, a igualdade e a xustiza sexan a norma, non a excepción. É a nosa responsabilidade colectiva garantir que o camiño cara á erradicación dos malos tratos siga avanzando e que nunca máis unha muller nin un neno ou nena teñan que vivir no medo.



Nós decidimos!