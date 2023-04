Manosear o de todos

o pouco de entrar no Parlamento coñecín un colectivo novo, que reclamaba un espazo axeitado á súa formación no sistema sanitario, o que había que equilibrar con outras visións que primaban a experiencia. Foi un colectivo implicado, que reclamaba con boas formas e moi persistente. Pero pasado pouco tempo aquilo desapareceu e evaporouse. Non tardei moito en atoparme a quen dirixía aquel colectivo nunha entrevista na prensa, coa enorme fortuna de ter acadado unha praza que desexaba nun centro moi próximo a súa vila, e inmediatamente cun cargo directivo da sanidade autonómica. Coincidía que cando el tivo a súa praza, o colectivo deixou de funcionar tanto. Moi pouco despois de ter tal éxito persoal, aquel rapaz facía campaña municipal na súa vila, onde se converteu nun concelleiro que xa perdera aquela pausa e tímida voz coa que valoraba ao goberno autonómico para ser o seu máis aguerrido defensor.



Ás veces pregúntome como imos convencer a tanta xente que desconfía dos intereses ocultos se, na realidade, non somos quen de liberar os movementos sociais da instrumentalización que se quere facer deles. Hai candidatos municipais que levan máis de 20 anos presentando mesma candidatura por 4 ou 5 marcas electorais distintas, que acaban sendo cambiarlle o logo á mesma xente ano tras ano. Hai políticos que deixan (ou lles fan deixar) os cargos e acaban montando asociacións para pasar o día criticando aos que veñen detrás. Hai conxuntos de persoas que funcionan como un pack, que levan sendo a mesma xente durante anos querendo patrimonializar todas as causas, intentando agarrar o tren (ou a pancarta) que pasa.



Asáltame a preocupación e o desánimo cando vexo que aparecen mocións de censura en confrarías, nas que hai xente que cambia de opinión misteriosamente e que pretenden cambiar dirixentes que gañaron eleccións por outros que, casualmente, tamén son membros dunha lista electoral municipal por un partido político. Pregúntome se non somos todos conscientes de que a cidadanía non é parva, e que pode estar dacordo con reivindicacións xustas pero que non quere sentirse utilizado por ninguén que, curiosamente, acabe aproveitándose persoalmente do asunto. Penso se non seremos capaces de entender que cando usamos un desexo común para colocar unha bandeira propia estamos manoseando o de todos. Moitas veces pregúntome se aquel colectivo que coñecín no Parlamento non tiñan razón, pero quedaron tan asqueados coma min de ver a aquel rapaz que o utilizou, e logo deixou tirado, para medrar a conta do seu carné de afiliado.