Manual para rexentes

A tradición dos libros orientados como manuais de actuación para rexentes ten raíces profundas na historia da política e da filosofía. Un dos tratados máis influentes neste xénero é “O Príncipe” de Nicolás Maquiavelo, un texto de consellos pensados para o futuro gobernante da súa Florencia renacentistas. Este libro marcou un punto de inflexión na forma en que se entendía o goberno e a toma de decisións políticas. Antes da publicación deste manual, a literatura política baseábase en ideas utópicas e abstractas. O autor, un diplomático e precursor da análise política da que pasa por ser o pai fundador da súa consideración como ciencia, adoptou un enfoque máis pragmático e realista na súa obra. En lugar de propoñer un ideal político, centrouse en como gobernar efectivamente nun mundo caracterizado pola astucia, a competencia e a crueldade. Por iso, centrouse nos consellos importantes. Salientou a necesidade de que os gobernantes sexan flexibles e adaptables. Aconsellou aos príncipes que se adaptasen ás circunstancias cambiantes e que fosen capaces de mudar de estratexia segundo fose preciso. Tamén argumentou que os príncipes deberían ser capaces de combinar a forza coa astucia, utilizando a violencia cando fose necesario pero evitándoa cando puidesen. Maquiavelo tamén abordou a cuestión da moralidade na política. Argumentou que os príncipes a miúdo están obrigados a tomar decisións moralmente cuestionables en aras da estabilidade e a seguridade do seu Estado. Esta perspectiva provocou controversia na súa época e segue sendo debatida na actualidade. En todo caso, dado que non se trata de afondar nesta obra, menos aínda no conxunto da extensa producida por este intelectual florentino, debe salientarse a transcendencia histórica dun pequeno libro, O Príncipe, que é intelectualmente máis valorada nos tempos actuais que nos da súa aparición pública, cando acadou “nihil obstat” para a súa edición, cousa que sucedeu co autor xa morto. É tamén o caso da “Arte da guerra”, de Sun Tzu.



Na historia galega agochada, tamén contamos cun deses manuais, o titulado “Como levar unha vida honesta”, un breve tratado escrito polo bispo Martiño Dumio para a educación de Miro, rei de Galiza. Un texto que instrúe o rei mozo nas catro virtudes dun bo gobernante: a prudencia, a fortaleza, a temperanza e a xustiza. Meses atrás, coordinado por Manuel Mariño, o Consello de Cultura reeditou esta obra, contextualizando o documento contando con especialistas de referencia. A obra inclúe a edición latina do texto e a tradución ao galego. Relevante porque Miro e Martiño, dous persoeiros que conduciron os destinos do reino en momentos de grandes mudanzas, son tamén dúas das personalidades daquela Gallaecia dos albores da Alta Idade Media que mellor perduraron na memoria do país en cadea que atravesa os séculos, pois neles están as súas pegadas fundacionais. Unha “topografía do pasado” galego nos contidos máis recorrentes como definidores da súa raíz nacional e da identidade, e para salientar a importancia crecente da realidade medieval do reino de Galiza, de modo xeral, e o impacto do período suevo en particular. Historia e memoria de nós.