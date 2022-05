Afirmaba Alfonso Rueda hai uns días que “a chegada de Juan Carlos de Borbón a Sanxenxo pon a Galicia no mapa”. Parece como unha historia xa cansina iso de que Galicia está a expensas do que vaia ocorrendo fóra ou do que fagan os demais, con ese aire vitimista de parecer que hai que pedir e non conquerir. Ramiro é un tipo de Vilaxoán que contou varias veces como cantaban “tres cousas ten Vilaxoán” con tanta alegría nos portos de Noruega ata que os noruegos creían que Vilaxoán era un país distinto. Milleiros de mariñeiros percorrendo o mundo durante décadas e resulta que hai que esperar a que nos poñan no mapa catro discusións de televisión de sobremesa.





Máis alá de sentirse eternos debedores dos demais coma se un tivese que andar pedindo, é necesario saber que se nos van a poñer no mapa deberiamos escoller en que mapa queremos estar. Tiven un tempo un profesor que sempre me falaba de que calquera debate sobre o noso país debería presidirse pola pregunta de “a que país queremos parecernos?” para saber as cousas que se falan dende a realidade e non dende o idealismo que levita.





Así pois eu pregúntome: en que mapa queremos estar? En que mapa quere estar Alfonso Rueda? Porque creo que hai mapas nos que é mellor non estar, nin que te poñan. Lémbrame a esas novas de periódicos onde se fan rankings das peores cidades para vivir, as máis caras, os países que menos invisten en I+D, os peores sistemas educativos ou os de máis delincuencia.





Eu imaxino as caras dos países e cidades que se ven neses rankings lembrando ao visionario que dixo aquelo de que é mellor que falen dun, aínda que sexa mal. Mala hora na que se che coñece por algo malo, iso si que é unha pena. E xa escribiu Manuel Jabois, nado en Sanxenxo, que “é máis perigosa a pena que o odio, porque o odio pode destruír o que odias pero a pena destrúeo todo”.