Un mar con memoria

O movemento de base que mobiliza a dinámica da memoria en favor das vítimas do franquismo no aquí e no acolá da Ría de Arousa, suma causa para realizar un acto que busca divulgar a pedagoxía dunha persoa a quen na narrativa histórica aínda non situamos no xusto papel que resulta de xustiza na súa honra polos servizos á xente. Ese é o propósito do acto programado para o próximo sábado, 23 de setembro, no cine Elma da Pobra do Caramiñal no que se abordará a figura de Xosé Fernández; e dicir, a do mítico comandante Soutomaior que patroneou o paquebote Santa Liberdade, oficialmente Santa María, nun acto de guerrilla e movemento político que o colectivo venezolano do Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, levou a cabo con grande suceso internacional para denunciar a nivel mundial ás ditaduras española e portuguesa, de Franco e Oliveira Salazar. Detrás da operación, malia o intento de ocultar a verdadeira historia do feitos, atopamos a Pepe Velo, un mestre de Celanova condenado a cárcere polo franquismo, fuxido e logo exiliado en Caracas, onde funda o DRIL xunto ao comandante galego Soutomaior e aos militares portugueses Galvao e Delgado.



Así, en xaneiro de 1961, con dúas ducias de colaboradores galegos e portugueses, idean e poñen en práctica unha moi calculada acción ao incautar nas augas internacionais do Caribe ao transatlántico antes referido, con mil persoas a bordo, coa pretensión de poñer proa cara ás colonias africanas co obxectivo de sublevalas e, a continuación, derrocar os réximes ditatoriais de España e Portugal. Con todo, na toma do barco un oficial resulta morto e outro ferido, polo que deciden facer escala en Santa Lucía para que poida ser curado. O xesto humanitario provoca que sexan descubertos, o que pon en risco o seu utópico plan. A partir de entón, o paquebote é perseguido pola Sexta Frota de Estados Unidos, coincidindo con inicio do mandalo presidencial de John F. Kennedy, e pola Mariña de España e Portugal ata Recife, onde desembarcan á pasaxe e á tripulación.



O Goberno brasileiro, que xustamente neses días estrea a presidencia de Janio Quadros, un amigo da causa do DRIL, ofrécelles o asilo político, e son recibidos como grandes heroes nun ambiente coincidente co carnaval que fai do grupo foco de atención nos medios internacionais de prensa máis importantes. Certamente na peripecia vital do pobrense Xosé Fernández conxúganse aspectos propios dunha traxectoria que ten un primeiro tempo de activismo político no seu concello natal e no de Vilagarcía, lugar ao que foi desterrado por sentenza de castigo a súa acción sindical; sitio no que criou familia, asentada en Carril, e no que continuou coa súa militancia en favor da clase traballadora, deixando pegada no ámbito local. O acto de honra complementa un evento cultural de travesía en barco pola Ría que tamén leva visita á Illa de Sálvora, lembranza da catástrofe humana que supuxo o naufraxio do Santa Isabel, na noite do 2 de xaneiro de 1921, con máis de duascentas persoas mortas, e da solidariedade dunha veciñanza que se implicou en salvar medio cento. Velaí, un mar con memoria que debe lembrarse.