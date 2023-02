Un mar de todos e para todos

ateeiros e percebeiros veñen convivindo durante décadas no mar e nas rochas. Tiveron problemas, si, e resolveron. Porque a xente resolve os problemas cando hai vontade de facelo. Ata que chegou alguén con poder e con gañas de dividir, de provocar conflito. O sorprendente é que foi un goberno, a Consellería, a que entrou nese xogo.



Probablemente a Consellería sabe que un sector firme e unido é difícil de tourear, moi complexo de manipular. A xente do mar traballando unida pode torcer a man de calquera, e pode frear calquera decisión que vaia contra o seu interese. Por iso a Consellería entrou a dividir e fíxoo intentando enfrontar a uns contra outros, querendo facer ver que a falta de percebe ten que ver coa extracción de mexilla ou viceversa, ou que os bateeiros non queren respetar ás confrarías, ou que as confrarías son manipuladores da situación. Todo enmarañado para beneficio dun goberno que divide, e cre que así vencerá. Bateeiros, percebeiros, confrarías, bateeiros entre si...todo o mundo confrontado. Ese é o gran perigo.



Un goberno populista e demagogo utilizaría o problema duns é culpa doutros, sinalando un inimigo e creando unha enemistade que non é certa. Permítanme apenas comparar dous datos. Se a mexilla só se pode coller en Pontevedra e Coruña (como así é), veríamos que nos últimos anos perderíamos nesas costas moita produción de percebe (baixo un 22%, si). Pero veríamos que en Lugo, onde non hai conflito porque non se recolle mexilla, a cousa iría bastante mellor. Pero alí o descenso é aínda maior: un 30%. Por que? Porque as explicacións son moito máis complexas.



Moi posiblemente precisamos facer algunha reserva de percebe, controlar a súa extracción, vixiar os seus procesos biolóxicos. Claro. Pero iso, como os propios percebeiros din, non pode implicar pechar a extracción de mexilla na costa enteira (ou abrir quilómetros improdutivos de praias e portos para aparentar bondade).



Percebe e mexillón son emblemas de Galicia, son diamantes das nosas costas. Os traballadores do mar, rudos, empecinados, nobres e esforzados, non merecen un goberno que pretenda confrontalos uns contra outros. Bastante ten a xente do mar con pensar cada día como vai estar o mar como para ter que pensar a quen vai querer atacar hoxe o goberno.