Vén moi a conto do momento político que estamos a ollar, tanto neste ámbito propio do territorio estatal e aínda ibérico como tamén do continente europeo; e moito máis, no conxunto deste mundo occidental marcado polo interese e dominio norteamericano no que debe incluírse tamén o medio oriente e outros satélites que gravitan arredor del. Para non ficar incautos diante da marea de información orientada, debemos manexar o concepto “marcos do relato” referido á forma en que algúns medios de comunicación e outros axentes sociais inflúen na forma en que se constrúen e interprétanse as historias. Segundo a socioloxía da comunicación, os marcos do relato son os patróns culturais e as estruturas cognitivas que dan forma ao xeito en que se contan as historias ou interprétanse eventos. Estes marcos poden ser explícitos ou implícitos, e veñen a ser utilizados para influír na opinión pública e na forma en que se toman as decisións políticas. E tamén son utilizados para influír no modo en que se perciben os problemas sociais e para mellor dixerir a maneira en que se abordan estes asuntos, case sempre a favor dos poderes de influencia. Marcos relacionados coa propaganda na medida en que ambos tratan da forma en que se constrúen as historias. Marcos do relato e propaganda que empregan patróns culturais e estruturas cognitivas para dar forma á técnica en que se contan as historias e os eventos; ambos os dous, ferramentas que se utilizan para influír na forma en que se proxectan as realidades orientadas; e, en última instancia, na maneira en que se toman as decisións políticas e sociais. Curiosamente este concepto ten a súa orixe na literatura oriental, especificamente nunha colección de fábulas morais escritas en sánscrito vai xa para dous mil anos atrás, logo adaptadas ao árabe do que se tirou unha tradución castelá a pedimento de Afonso X, o Sabio. Versións similares foron editadas tamén noutros idiomas europeos da época que, co paso do tempo, rematou por popularizarse a partir do século XV, collendo a experiencia dos Contos de Canterbury, cun relato-marco é unha estrutura narrativa composta por dous ou máis niveis diferentes, un dos cales serve como contedor dentro do que se suceden noutro, ou varios, unha cadea de relatos relacionados entre si precisamente polos seus vínculos co relato que os contén. A enxeñaría da comunicación moderna aplica este modelo esquemático que moitas veces semella ser inocuo, amparado na necesaria liberdade de información plural. Identificar os marcos do relato nos medios de comunicación é un proceso complexo. Con todo, algúns indicadores descobren estes artefactos de orientación calculada: Elección de palabras e frases, selección de historias, fontes de información ou utilización de imaxes e vídeos que reflictan un marco particular. É radiografía dunha situación que responde ao universo xeopolítico, económico e social no que non todo é negro ou branco porque median graos de gris entre si. Saber disto é fundamental para interpretar a información e situármonos dentro dos marcos do noso interese social e cultural propio.