Mascarillas: cumprir a norma

Vivimos o momento no que está ocorrendo o que a inmensa maioría levaba tempo apuntando que xa tocaba, que é volver á maior normalidade posible coa retirada das mascarillas, o último gran símbolo da pandemia. Hai excepcións, si, e bastante lóxicas, como os centros sanitarios, as residencias ou o transporte público. A partir de aí todo claro e, incluso, para maior facilidade, permítese que cada centro de traballo avalíe por se ten unha situación especial, que as hai.





Onde está o problema de querer ver indefinición, desorden ou inconcreción? Moi posiblemente en que hai moito sheriff pandémico circulando por aí que cre que ten a autoridade (porque o poder é moi atractivo) para axustar a norma ou, incluso contradecila. Así aparecerán ata presidentes de comunidades de veciños que quererán decir que “neste edificio hai que usar mascarilla”. Moito coronel frustrado é o que hai. Moitos deles, ademáis, son os primeiros en incumprir en canto se relaxan ou xa non lles apetece. Porque mandar é entretido, pero dar exemplo xa é máis cansado.





As decisións tomadas vanse fundamentando en criterios que todos chamamos “técnicos”. E haberá incluso criterios técnicos para todos os gustos, o que demostra novamente que non hai verdades absolutas. Pero as decisións tomadas son as que valen. Cada quen pode opinar o que desexe, faltaría máis. E tamén cada quen ten a liberdade de seguir usando mascarilla. Eu mesmo o farei se alguén me pide pola súa protección que o faga. Por prudencia, educación e colaboración.





Pero, por favor, deixemos entre todos de contribuir a un medo colectivo que en nada axuda, e evitemos crernos todos máis listos que os demáis cando, en realidade, o que está detrás de moitas opinións é un chisco de hipocresía sobre a apariencia e non a necesaria convicción. Hai normas, cúmpranse e fáganse cumprir. O contrario sería alimentar que cada quen pode cumprir as normas segundo lle interesen ou, o que é peor, segundo quen as promulgue. Menudo desastre, non?