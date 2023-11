Memoria en feminino

Malia o seu papel activo e por veces determinante nos tempos pasados, a historia foi e, mágoa diso, continúa a ser por veces absolutamente inxusta no recoñecemento ao papel das mulleres. Por iso, a sociedade demanda procesos e proxectos que contribúan ao coñecemento daquelas mulleres pioneiras que abriron camiño de futuro, para todas elas e tamén de xeito activo para a promoción e normalización do noso idioma e da cultura galega.



Velaquí, a serie documental “Irmás na Fala” que produce a Real Academia Galega, en parcería cunha institución municipal e unha produtora do audiovisual para retratar, en catro episodios, cinco figuras que participaron do movemento das Irmandades da Fala, fai xa un século atrás. Divulgación necesaria e pedagoxía xusta para saber de Micaela Chao Maciñeira, a pioneira en formar parte daquel movemento a prol da lingua galega; da modista María Miramontes, mecenas de proxectos coma as Escolas de Insiño Galego; da mestra Elvira Bao, a primeira das galeguistas que pronunciou mitins; de Amparo López Jeán, presidenta da Agrupación Republicana Feminina da Coruña que rompeu moldes para ser afiliada do Partido Galeguista; e da nadadora Emilia Docet, a chamada Miss España galeguista, participante no Mitin das Arengas da praza da Quintana canda figuras coma Castelao, Bóveda ou Otero Pedrayo.



Con esta proposta, a RAG busca “un xiro discursivo na xenealoxía do galeguismo e do nacionalismo, dende o albor da modernidade, dando visibilidade á igualdade de xénero como constitutiva da nación, e facelo singularizando determinadas mulleres que destacaron en eidos tan significativos como a independencia económica e o mecenado, o corpo, a educación ou a acción pública. Elas son verdadeiras modelos de todo o que caracteriza a utopía dun tempo que o fascismo quebrou: o respecto entre os pobos, os dereitos das cidadás, a organización política como expresión individual e social”. Esta iniciativa que pode verse nas canles da referida institución e noutros ámbitos de comunicación, por sorte para a memoria das galegas do pasado próximo, groseiramente ignoradas ata o de agora, vai na liña de documentais que Nós TV acaba de publicar na súa rede co título de “Nosoutras” onde se retrata as mulleres que publicaron artigos na revista Nós ao longo do tempo desta publicación.



Dinámica en feminino plural que suma o recoñecemento para as mulleres que participaron no Seminario de Estudos Galegos, do que se está a celebrar o centenario; malia seren apenas unha ducia das activas, as que sumar outra decena das protectoras e varias máis como usuarias habituais da biblioteca ou das que participaron nas actividades da institución.



Cunha pioneira singular, Carmiña Sierra, nacida en Pontecesures, a primeira socia no SEG a quen Aurora Marco vén de dedicarlle unha obra de investigación que agora se presenta en Vilagarcía. O libro “Carmiña Sierra. A primeira muller do Seminario de Estudos Galegos”, editado por Alvarellos, debulla a vida desta mestra, logo vítima do franquismo porque tras ser encadeada obrigouna a buscar vida no exilio venezolano onde morreu. É memoria didáctica de reparación e recoñecemento.