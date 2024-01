A expresión “memoria de peixe” é un dicir popular que se utiliza para falar das persoas cunha memoria moi curta, que esquecen rapidamente as cousas. Certamente, cousa inxusta coa bioloxía porque a realidade é que os peixes teñen unha memoria moito máis complexa do que se cre. Daquela, esta expresión podería considerarse inexacta ou mesmo ofensiva para os peixes. Con todo é metáfora acaída para valorar o innegábel desleixo institucional, sexa nos ámbitos locais ou a máis alto nivel de poder territorial, á hora de dar cumprimento eficiente ao mandato en papel da Lei de Memoria Democrática. Velaí, a promulgación desta lei marcou un paso significativo cara á xustiza histórica e o recoñecemento das vítimas do franquismo. Con todo, a apatía persistente no cumprimento desta norma legal xerou unha situación de desamparo para as vítimas e as súas familias, que claman por verdade, xustiza, reparación da memoria persoal e garantía de non repetición dos feitos. Un dos aspectos máis evidentes desta desidia institucional é a permanencia de nomes franquistas en rúas e prazas, así como a preservación de estatuas e outros símbolos que perpetúan a memoria da longa noite de pedra. Estes vestixios non só son contrarios ao espírito da democracia, senón que tamén constitúen afrontas ás vítimas e á construción dunha sociedade xusta e equitativa. A falta de dilixencia na retirada destes elementos é un recordatorio constante da impunidade que rodea a certos aspectos do pasado. A resistencia para eliminar estes vestixios franquistas reflicte unha falta de compromiso cos principios democráticos e un desinterese en facer xustiza de vez. Outro aspecto crítico é a falta de transparencia e celeridade á hora de facilitar e poñer ao dispor de historiadores e público interesado algúns concretos arquivos, especialmente os militares, relacionados cos procesos e causas sentenciadas en xuízos sumarísimos. A opacidade ao redor destes documentos impide o pleno esclarecemento dos feitos e obstaculiza o acceso á verdade por parte das vítimas e as súas familias A demanda de verdade, xustiza e reparación da memoria persoal é lexítima e, con todo, queda relegada a un segundo plano fronte a intereses políticos e resistencias institucionais. A Lei de Memoria Democrática debería ser o instrumento para corrixir estas omisións, pero a súa efectividade vese socavada pola falta de vontade política para facer cumprimento real de maneira integral e efectiva. É esencial que as autoridades aborden con seriedade a imperante necesidade de retirar os símbolos franquistas e de poñer ao dispor da sociedade os arquivos relacionados cos crimes do pasado. O desleixo e a situación de apatía no cumprimento dos mandatos de Memoria Democrática constitúe un desamparo inaceptable para as vítimas do franquismo e unha afronta aos principios fundamentais dos dereitos humanos. É imperativo que as autoridades políticas acometan con urxencia estas obrigas legais para avanzar cara a unha sociedade máis xusta e comprometida coa memoria histórica. Impedir de raíz a “memoria de peixe institucional” en contra dos dereitos que amparan ás vítimas do franquismo.