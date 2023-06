Mensaxe recibida

Atopei un coñecido esta semana pola rúa en Santiago e faloume, como non, das eleccións. “Se chego a sabelo...”, explicoume xusto antes de contarme o que decidira co seu voto. Os cidadáns teñen sempre a súa razón cando votan, e aínda que cada quen poida estar ou non de acordo cos demais a realidade é que precisamos entender as mensaxes e comprender que debemos facer para responder ante elas.



Arousa decidiu. Probablemente, e coma lle pasou a ese home que me parou na rúa, a case todos lles gustaría votar despois de que o fixeran os demais, pero como tal cousa é imposible terminamos por atopar resultados que asombran tanto aos que gañan como aos que perden e incluso aos que empatan. Sen perder a perspectiva, parece razoable asumir que os gobernos desgastan, e así pasou coas maiorías absolutas de O Grove, A Illa ou Vilagarcía nas que os veciños deciden manter os gobernos pero piden algúns cambios. Resulta sinxelo discutir maiorías absolutas, aínda sen proxectos sólidos enfronte, e cabe ser conscientes de que ter esa maioría require unha dose de sutileza e equilibrio moi difícil de conseguir, ademais de que fai máis fácil (aínda que menos construtivo) o papel da oposición que consiste en dicir que todo mal. Sirvan os exemplos de que O Grove nunca a tivera e que Vilagarcía nunca a repetiu. Houbo máis advertencias, pois hai distintas maiorías en Cambados que agardemos que non frustren a boa senda na que camiñaba, e en lugares como Catoira os votantes de esquerdas escolleron quen lles representaba mellor.

Como é obvio, a dereita tivo un vento a favor como non se lembraba dende hai máis dunha década. Funcionou o intento de non falar de campañas locais, de tentar de convencer a todo o mundo de que había que votar pensando nos intereses doutros lugares ou a capacidade evidente de marcar a axenda mediática. Así se incrementou o seu voto máis alá do que as dinámicas locais invitarían a pensar. Non entanto, creo que é necesario apuntar que foi unha dereita que aproveitou a súa onda a favor alí onde ninguén pensou que podía chegar a gobernar, pero que debe sentirse decepcionada por ver que non tivo opcións onde quería facelo como en Meis, e que parece ter pouco percorrido celebrar vitorias de dubidoso corte moral, como A Illa, ou empates infrutuosos como Vilagarcía.



En todo caso, e se me permiten, creo que debemos ser conscientes de que agora é case normal escoitar cantos de cisne e observar celebracións do efímero. Convídolles a que vexamos pasar uns días ata renovar as alcaldías, e poderemos comprobar como os cidadáns seguirán tendo razón e os concellos seguirán progresando. E iso é o importante, que hai outros catro anos por diante para falarlle e convencer aos que quixeron facer unha advertencia pero seguen querendo progreso. Mensaxe recibida.