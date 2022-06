Se trata de un convulso mercado hecho a la medida de los oligopolios eléctricos, sin más motivo, que el enriquecimiento de sus empresas y sobre todo de sus consejeros para arriba. El megavatio hora, está por las nubes, alcanzando cifras que llegan y también sobrepasan los 250 euros. Cuando en el mercado regulado estaría sobre 19 euros.

Todo el mundo clama contra este injusto mercado, pero nadie acierta a poner el cascabel al gato y los ciudadanos pagan la energía más cara de toda la historia eléctrica, arruinándose con ella.





Los sueldos y pensiones, no dan para tanto dispendio de subidas aleatorias de los precios, los autónomos e industria en general, tampoco pueden soportar semejantes costes, lo que, puede llevar a un cierre en estos sectores y con ello el incremento del paro, si no se toman soluciones rápidas contra semejante tarifa abrumadora.

Se habla de desacoplar el precio del gas del funcionamiento del mercado eléctrico, también de que la Península Ibérica, se considere una “isla energética” y el precio para el gas no debe sobrepasar los 30 euros.





Hay más propuestas, pero ninguna incide con el problema creado para solucionarlo, que consiste en no poner toda la energía que entra en la red al mismo precio del último de referencia. Que casualidad, siempre él más caro, entra al final del ciclo y hay que pagar toda la energía, según lo manda la entrada del último recurso ¿Porqué no entra entonces la más cara, al inicio? Sencillamente, no sería un negocio ideal para las eléctricas, de ahí el truco para incrementar los beneficios en perjuicio del ciudadano.

El gobierno español no se atreverá a intervenir en el mercado eléctrico sin el permiso de Europa, ni tampoco tomará medida alguna, si no viene respaldada por el ente comunitario, todo lo que se haga, tiene que ser aprobado con anterioridad.





Lo que está claro, es que, con unas abusivas tarifas eléctricas, La industria no puede aguantar, pese a ello el gobierno, tampoco de momento puede intervenir en el mercado y el asunto se complica día por día.





Queda un resorte a tocar y puede abaratar el costo de la energía a todos los sectores, la bajada del IVA al 4%, la supresión de los recargos que existen en el recibo de la luz, que nada, tienen que ver con el consumo, ni con la potencia instalada, una rebaja cuantitativa en los peajes, así como otras medidas que se consideren apropiadas para su abaratamiento, hace un año el precio del MWH se pagaba a casi 28 euros, este año 2022 se están pulverizando todos los registros de marcas en cuanto al costo del alumbrado y fuerza.





Este rompecabezas está en el ánimo del ciudadano y grita para solucionarlo, como un corcel desbocado y sin medida alguna ¿A quién beneficia que esto sea así? Quizás a unos pocos, pero lo que sí, perjudica a varios millones de españoles, muchos de los cuales, se las ven y desean para pagar el recibo de la luz, otros echan cuentas y los números no salen, incluso los ayuntamientos, se han puesto manos a la obra, desconectando parte del alumbrado público para ahorrar un pico en su factura.