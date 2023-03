Milagros económicos e concellos perita

A economía dos Concellos é coma a de calquera casa ou empresa, un pouco máis grande e complexa ás veces, pero en resumo, non deixa de ser a suma dos ingresos e gastos de cada día; e como en calquera casa, se gastas menos do que ingresas, aforras, e se gastas de máis, pois tes que pedir cartos a outros para poder pagar. A única gran diferencia é que nas nosas casas pagamos cada un de nós, nas empresas pagan os socios, pero nos concellos pagamos todos.

A Contabilidade moitas veces téntase resumir en números e datos económicos que, se caen en mans interesadas pódense maquillar, pero o peor de todo na economía é que non hai maior mentira que unha verdade dita a medias. Algúns utilizan esas medias verdades, para tentar ser capaces de enganar á veciñanza, pero o fin e o cabo os números son os que son, e por moita maquillaxe que se lle dea, a realidade sempre supera a ficción, e as débedas ao final son débedas, e chegado ao vencemento hai que pagalas.



Recentemente vimos de vivir o anuncio da “Milagre Económica” de Vilanova de Arousa, coincidindo coa chegada da Semana Santa. Unha milagre similar a que viviu o Concello “Perita” (Luis Aragunde dixit) de Cambados en 2011. Digo similar porque nos dous casos a Débeda Viva (Débeda cos Bancos por Préstamos dos concellos) ascende a máis de 5 millóns de euros cando esas xestións económicas foron anunciadas a bombo e platillo xusto antes das eleccións municipais por Aragunde no 2011 e por Durán estes días. Pero non deixan de ser medias verdades, xa que enganan aos veciños se só contan que baixan a débeda cos provedores, mentres agochan os máis de 5 millóns de euros que se lle debe aos Bancos. A realidade é que, segundo os datos do Ministerio de Economía, Vilanova segue sendo o segundo concello da provincia de Pontevedra que maior débeda per cápita ten cos bancos. A situación da que agora presumen en Vilanova é similar á do concello de Cambados cando gobernaba o PP. Pero a realidade a día de hoxe, afortunadamente para os veciños de Cambados, é moi diferente. Así, o vindeiro 8 de maio o concello de Cambados vai pagar a última letra do préstamo no Banco que se pedira en 2012 co goberno do Partido Popular para facer fronte a obras, pero que non pagaron e que acabamos de pagar este goberno agora en 2023, e en Cambados imos pagar a totalidade das facturas cos proveedores tralo último recoñecemento aprobado no Pleno deste mes.

Cando entramos no Goberno de Cambados tivemos que ir a un plan de axuste polas débedas que tiña o Concello, e mentres nós conseguimos saír, outros inda seguen inmersos nel a día de hoxe. Mentres nós en Cambados baixamos a Urbana un 23% dende 2015 e somos o Concello co menor Esforzo Fiscal da comarca, o recibo medio do IBI das vivendas en Vilanova pasou de 170 Euros en 2015 a pagar 264 Euros en 2022.

Os préstamos hai que pagalos, e nos Concellos as débedas as pagan os veciños.