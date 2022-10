As críticas políticas son necesarias e fundamentais en termos de saúde democrática. Así, calquera crítica é sempre sobre o labor político e non sobre a persoa. Dito isto, resulta evidente que co acontecido nos últimos días e, nos últimos anos, no deporte de Vilagarcía podemos dicir que o concelleiro de Deportes actual, Miro Serén, é sen dúbida o peor dos que levan ocupado ese cargo na historia democrática da cidade. Non digo nada da persoa, digo que o labor como concelleiro de Deportes é o peor ata agora.

Vilagarcía caracterízase pola actividade asociativa e deportiva. É un exemplo de organización veciñal en todos os ámbitos e o deporte non é unha excepción. Por esta historia e por esta actitude, non é de recibo que cando decenas de persoas na vila dedican o seu tempo libre, sen cobrar nada a cambio, para manter en marcha os seus clubes deportivos e para que sexan referencia na comarca, no país e mesmo no Estado, non é xusto -insisto- que este traballón non se vexa recompensado cun trato cando menos igual de esforzado do que eles fan por parte das institucións.

A maioría dos clubes de Vilagarcía son maltratados e ignorados pola Fundación de Deportes que dirixe Miro Serén. A situación de abandono institucional que vive o deporte en Vilagarcía é responsabilidade súa. Os clubes da cidade reciben menos axuda que calquera outro tipo de entidades e colectivos. A pesar de que estes clubes permiten que milleiros de nenas e nenos poidan practicar deporte e recibir unha educación deportiva que antes, como nos noventa, tiñas que buscarte ti na rúa e daquel xeito tan pouco aconsellable.

Apenas hai 100.000 euros de axudas para todos os clubes. Isto é máis ridículo cando calquera outro evento, que non chega a durar dous dúas, recibe case a mesma contía ou, calculada en termos porcentuais, moitísimo máis. Sin falar da situación calamitosa das instalacións deportivas. Están esquecidas, abandonadas, nun estado que pronto farán difícil o seu uso. En comparación con calquera concello da contorna, o estado das instalacións deportivas de Vilagarcía causa vergoña.

Cómpre facer algo e cómpre facelo desde xa. Primero que se marche o señor Serén, que é o responsable desta inaceptable situación actual. O seguinte paso é eliminar a Fundación de Deportes e poñer en marcha un instrumento útil, con consenso político e contando cos clubes deportivos, sen apriorismos nin privilexios para que todo o mundo sexa tratado por igual.

Por último, debe incrementarse o que reciben todos os clubes para que poidan realizar o seu labor. Un labor que permite que os fillos e fillas de cada cidadán, que calquera rapaz, poida practicar o seu deporte favorito con calidade. Tamén hai que acometer algunhas decisións despois de debater. Porque o concello non se está implicando nos gastos de desprazamento dos clubes ou na profesionalización das adestradoras. Necesitamos ocuparnos disto porque sería bo para o deporte pero, sobre todo, para a educación das nenas e nenos.