Modo entroido

No ámbito das anuais celebracións sociais de raizame cultural con longa tradición, é esencial diferenciar entre os valores antropolóxicos, que representan as crenzas fundamentais e arraigadas dunha sociedade, e as tendencias e modas contemporáneas, que son expresións efémeras influenciadas por factores temporais. Os valores antropolóxicos forxan o núcleo dunha comunidade, reflectindo a súa identidade, historia e tradicións. Estes valores transcenden no tempo, arraigados na esencia colectiva. En eventos culturais, os valores antropolóxicos maniféstanse a través de rituais, símbolos e prácticas que perduraron no tempo, xeración tras xeración. Doutra banda, as tendencias e modas actuais en celebracións sociais son fenómenos máis volátiles. Influenciadas por factores externos como a globalización e os medios de comunicación, estas manifestacións poden cambiar rapidamente e carecen da profundidade histórica dos valores antropolóxicos. As tendencias poden ser efémeras, servindo como expresións contemporáneas que, aínda que poidan agregar cor e dinamismo ás celebracións, non definen a identidade cultural de maneira duradeira. En síntese, mentres que os valores antropolóxicos ancoran a unha sociedade na súa herdanza e propósito, as tendencias e modas actuais en celebracións culturais son expresións temporais que poden engadir variedade, pero non substitúen a riqueza e a profundidade das raíces culturais.



Velaí o caso do entroido galego que vén de arrancar a súa xeira anual de fenómeno con expresión pública nas rúas, prazas e currunchos do país adiante, no pasado “domingo fariñento”, porta a unha celebración que xa leva moitas semanas previas de traballo. Así e todo, nisto etimoloxicamente diferenciamos o entroido (entrada ou comezo) do carnaval (retirar a carne). Desde unha perspectiva social, ambas as dúas expresións comparten similitudes como festividades previas á Coresma, caracterizadas pola indulxencia e pola alteración temporal de normas sociais. Con todo, as variacións territoriais e culturais levaron a distintas interpretacións e manifestacións destas celebracións, evidenciando a diversidade cultural na súa expresión, desde desfiles coloridos e as máscaras do “entroido galego” ata as grandes festividades carnavalescas doutras partes do mundo.



O noso entroido, no que se xuntan festa de comer e ocasión social de amosar escarnio e sátira, é patrimonio cultural inmaterial que se expresa nos cigarróns, pantallas, felos, boteiros, xenerais, volantes, madamas e galáns, demos gamainchiños, sabas brancas, folións e choqueiros que se suman a compadres e comadres nun vocabulario antropolóxico único que é metáfora de denuncia do abuso caciquil castigado coa borralla de formigas caníbales na tribo dos peliqueiros. Esencia cultural do pobo galego que conta, deste xeito tamén, con manifestacións vivas da nosa identidade cultural diferenciada. A través dos seus peculiares rituais, máscaras e traxes tradicionais, estas celebracións testemuñan a riqueza antropolóxica e a herdanza dun patrimonio inmaterial que define a singularidade de Galiza. Sen dúbida algunha, estamos xa en modo entroido. Vivámolo, amodo.