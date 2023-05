“Mucho que decir y poco que contar”

No seu libro “Todo nos parece mejor”, que é unha historia sentimental da súa relación co Deportivo, o periodista coruñés Nacho Carretero escribiu que Arsenio parecía ás veces falar de fútbol pero, en realidade, falábamos das cousas da vida. Probablemente para Arsenio eran cuestións semellantes pero non cabe dúbida que tiña unha maneira moi propia de entender os sentimentos colectivos.



Nestes tempos convulsos en que vivimos recoñezo que hai persoeiros do deporte que me cautivan e me fan perder bos ratos nos que, perdendo algo a noción do tempo, navego polo internet adiante atopando declaracións, entrevistas e momentos que me fan cambiar o día. Xente que se saiu do estándar baleiro e pouco interesante para aportar visións enriquecedoras e sensatas do deporte e da vida.



Por iso penso que é moi acaído pensar nestas tolemias de épocas políticas electorais que vivimos. Cabe observar como hai xente que debía tomarse as cousas en serio pero únicamente pensan que todo é un xogo. Así un podería lembrar a Arsenio e acertar ao pensar que non se pode andar todo o día coa festa, porque “te la quitan de los fuciños, pero inmediatamente”. Sinto certa rabia por ver como as campañas acaban convertíndose en disparaderos constantes, da igual se tes argumentos ou non. Se un percorre as páxinas do periódico nos últimos días leerá a moita oposición insultar, facer acusacións moi graves sen ningún argumento ou tratar por parvos aos cidadáns querendo facer ver que todos os demáis son moi malos menos, ¡sorpresa!, un mesmo. Os adanistas que seica cren que todo se inventou coa súa chegada aportan ben pouco, e os proxectos casposos sen ilusión, tampouco.



Por todo iso non paro de pensar no que diría Arsenio de ver todo este panorama. Lembraría, pode ser, que hai que saír dos vellos manuais e tampouco caer en crerse o centro do mundo. Ao fin de contas el rebelouse contra todos os tecnicismos e aplicou a súa máxima: orde e talento. Eu confiaría sempre nesa combinación. No fútbol, na política e na vida.